水患之鄉卻地層下陷嚴重　雲林縣府規畫引北港溪灌溉農田

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雲林縣地層下陷嚴重之處原本在高鐵沿線鄉鎮，近5年來遠處的大埤鄉下陷程度卻後來居上，該鄉地處低窪且有河川流經，不應地層下陷，雲林縣府研判是全鄉無灌溉渠道，又是全台種稻面積最廣鄉鎮，這4年來乾旱缺水，農民抽地下水維持耕作所致。縣長張麗善表示，已指示規畫抽北港溪到高灘地蓄水，一併解決農民灌溉及地層下陷問題。

縣府水利處指出，高鐵沿線的元長鄉、虎尾鄉、土庫鎮的下陷程度與前一年差不多，深度約7公分、面積200多平方公里，趨於穩定。大埤鄉10年前並無地層下陷，這5年下陷明顯、面積變大，仍在惡化中。

水利處表示，大埤鄉種稻面積廣，北鎮村、西鎮村、怡然村、舊庄村是非重劃區，長久以來缺乏地面水的灌溉渠道，2022年發生百年大旱、2023年是200年大旱，全鄉種稻面積不變，抽水規模加劇。

水利處長許宏博表示，解決之道是增供地面水、減抽地下水，實際在耕作的農田就該要有灌溉水路，強烈建議農田水利署把最全台缺水的、地層下陷最嚴重的大埤鄉變成灌區示範點，這是全台重中之重。

縣長張麗善表示，大埤鄉地勢低窪，鄉內至少有5條河川、區域排水系統通過，每逢豪大雨就易淹水，平時卻無灌溉渠道，農民看得到水但用不到，只擁有水患災害，對該鄉民眾實在不公平。

張麗善說，她責成水利處解決大埤鄉灌溉問題，抽北港溪水到滯洪池讓農民引水，若中央有更好規畫縣府樂見其成。大埤鄉民維持種稻，就應建設地區域灌溉渠道，才能解決地層下陷問題。

水利處表示，大埤鄉西鎮村、怡然村民為解決缺水問題，已有些農民自行從北港溪抽水蓄水，共同分攤電費，縣府規畫自北港溪抽水是最佳解決之道。