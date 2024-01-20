強化全球關鍵人才布局 台達2024首波徵才活動起跑

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強化全球關鍵人才布局，台達（2308）2024首波徵才活動登場，並改採貼近轉職者的「Change for Your Career 台達年終轉職面談會」形式呈現，為彰顯對人才的重視，台達這次可謂是精銳盡出，包括台達全球事業營運執行副總裁尹鏇博、交通範疇執行副總裁唐修平、台灣製造總經理賴秋元、台達能源總經理張立業全都親自現身站台，成功在首場吸引近百位求職者參加。

鎖定有經驗族群的年後轉職需求，台達1對1的轉職面談徵才活動，趕在農曆年前開跑，台達指出，此次釋出的職缺十分多元，涵蓋軟韌體、電源硬體、機構熱流等，也有品質、業務、顧問、商業開發等非工程職缺，徵才領域含括未來最具發展性的電動車、AI、資通訊系統、智能製造、微電網、儲能等產業，在製造方面亦有海內外儲備廠長的機會。

除了與有意轉職者做第一次接觸外，台達亦透露，已敲定將在今年第一季跟進展開密集的校園招募活動。

此次轉職面談會活動共分三個環節，結合高階主管專題分享、台達產品展示以及專屬面試。也因鎖定的是已在職場歷練多年的老鳥，台達在此次的轉職活動中特別安排多位台達高階主管親自到場分享事業布局並與面試者互動，如全球事業營運執行副總裁尹鏇博、交通範疇執行副總裁唐修平、台灣製造總經理賴秋元、台達能源總經理張立業等，顯示台達對於人才招募上的高度重視。

不同於今年科技業對徵才採觀望態勢，台達甫進入2024年，便積極鎖定有經驗族群的年後轉職需求，台達人資長陳啟禎強調，加入台達獲得的不只是一份工作，而是一個永續發展自己及讓未來的路更寬廣的機會，台達工作機會有二大特色，一是橫跨多元領域，包含電動車、能源基礎設施、資通訊基礎設施、樓宇自動化、工業自動化等全球皆具備高成長潛力的產業，另一特色是在全球各地都有相當多的人才需求，台灣、美洲、歐洲、印度、泰國、大陸的廠區都有新廠興建，近年更是從工業品牌擴展到商業品牌，非常需要具備產業經驗的即戰力。

除了成長的激勵外，台達也給足人才「麵包」，台達指出，台達整體薪酬優於科技業水平，並透過薪酬機制獎勵員工創造績效，台灣地區員工除固定月薪，還有年終、績效與分紅等三項獎金。此外，公司亦持續進行全球人才發展方案，依據員工意向與工作需求，提供多元學習方案與全球輪調等發展機會。在員工福利方面，台達於2023年推行彈性上下班，並提供0~6歲最高38萬元的「育兒津貼補助」，讓員工享有更好的工作與家庭平衡，除法定特休外，每年還多給員工高達7天的有薪假及萬元旅遊補助，這些福利都備受員工好評。