中國地方債台高築 國務院下令停止或延後基建

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中國國務院最近下令，要求債務嚴重的地方政府停止或延後完工少於一半的基礎建設項目，涉及全國12個地區，並要求這些地方政府盡一切努力將債務風險減至低至中等水準，以減少對金融穩定構成的風險。

中國地方政府長期依賴投資基礎建設刺激經濟成長，不少收入來自出售土地。但房市低迷造成地方政府收入減少，無法透過投資基建推動成長或償還巨額債務。

路透社19日報導，據3名知情人士表示，正加大力度處理13兆美元地方債務的中國國務院，最近向地方政府及國有銀行發出指令，要求停止或延後完工少於一半的基建項目，涉及全國12個地區，包括遼寧、吉林、貴州、雲南、天津及重慶市。

報導指出，這些被喊停或延後的基建項目，包括機場重建或擴建、高速公路及城市鐵路項目等。但部分經中央政府批准的項目或經濟適用房則可獲豁免。

路透社去年10月及11月曾報導，中國國務院限制該12個地區的舉債及展開國有資金支持的項目，之後要求地方政府叫停有問題的公民營合作項目，及對投資作出其它限制。

報導形容，中國國務院的最新指令是向地方政府列出一張更詳細的清單，應避免進行什麼基礎建設項目；對於已完工超過一半的項目，地方政府也必須減少投資規模。

報導引述知情人士表示，北京中央政府關注地方政府的巨額債務及經濟成長疲弱，會導致債務違約。2022年地方政府債務占GDP的76%，而中央政府的債務只占GDP的21%。

知情人士又表示，該12個地區需盡一切努力將債務風險減低至中等水準。當地方政府達到減債目標，中國國家發改委會尋求國務院批准，調整這些地方的新基礎設施投資債務政策。

路透社表示，中國國務院新聞辦公室沒有回應置評請求。