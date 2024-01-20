台積電美國二廠再延後2年 高層曝1決策內幕

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【中時新聞網 吳美觀】外媒消息指出，台積電宣布亞利桑那州第二座晶圓廠，將延後至2027或2028年開始投產，比原先預期再晚2年，形同再度打擊拜登政府在美國本土生產半導體計畫。台積電日前在法說會上強調，海外決策是基於客戶需求和當地政府補助與支持。

美國財經媒體報導，台積電在亞利桑那州的第二座晶圓廠，將於2027年或2028年開始投產，比公司原先預計的2026年還要晚。由於缺乏技術熟練的工人且成本提高，此前，台積電於去年7月宣布第一座廠時程延後，預估到2025年才能開始生產4奈米晶片。

劉德音於18日在法說會上強調：「台積電的海外決策，是基於客戶需求和必要的政府補助或支持水準。」換言之，美國政府的激勵助措施，將決定製程技術的先進程度，也為設廠計畫帶來不確定性。

台積電財務長黃仁昭指出，由於亞利桑那一廠進度不如預期，已延宕二廠興建計畫。目前，台積電正跟美國政府協商補貼政策以及賦稅優惠事宜。

報導指出，台積電第二廠延後2年投產，這段時間對半導體產業來說，技術可以再向前推進一代。拜登政府晶片法案已簽署一年多，尚未向台積電、英特爾等晶片大廠提供任何補助，只對兩家小型晶片廠給予少部分資助。

相較之下，台積電日本熊本廠興建比美國廠來得晚，但已獲得日本政府資金補貼。熊本廠將於2月24日舉行開幕典禮，預估今年第4季量產。