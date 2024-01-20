苗栗縣長鍾東錦連5年 捐百萬薪當獎學金 200位學子受惠

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苗栗縣長鍾東錦5年前出任縣議長後，以自己的財力，每年撥出1百萬元給南庄鄉、三灣鄉及頭份市的國小學童當作獎助學金，20日上午，鍾東錦與夫人陳美琦一同在頭份市興華高中發放今年的獎助學金，共有2百個孩子受惠，鍾東錦伉儷希望小朋友們能夠快樂學習，能夠突破家庭困境，從教育中翻轉自己人生。

苗栗縣長鍾東錦愛鄉行動獎助學金今年邁入第5個年頭，在未來擔任縣長期間，他將持續這項公益活動，20日上午在苗栗縣立興華高中禮堂舉辦頒獎典禮。依例捐出擔任縣長期間的薪水100萬元做為頭份、三灣、南庄地區國中小優秀及清寒、弱勢家庭學子的獎助學金，共計200位學子審核通過，每人獎助學金5千元。

鍾東錦出身南庄鄉礦工家庭，感念在學習時期因家境清寒而常挨餓受苦，但因國中時期獲頒獎學金而受益良多，因而在擔任議長後秉持回饋鄉里、扶植故鄉學子的心境，已連續5年捐出百萬薪資，身體力行愛鄉行動。鍾東錦相信每個生命都具有無窮的潛力，幫助孩子不因家庭因素而限制他們的發展機會。

鍾東錦表示，只要是苗栗學子，有任何資源上的需求，一定會努力代為爭取並尋找資源，縣府將成為孩子們最堅強的後盾，讓表現優異的學生們可以無後顧之憂的學習。將來要在社會上更有成就，最好的方式就是讓自己充滿知識，而學到的知識將是人生最大的本錢，將來的成就相對就會不同凡響，希望同學拿到獎學金要點滴在心頭，心存感謝與感恩，努力讀書把困境視為是人生歷練的養分，將來一定可以改善自己和家人的生活，更相信在刻苦環境中長大的孩子，將兼具有韌性與毅力，未來定能為苗栗做出更大的貢獻。