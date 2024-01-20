南台灣首屆國際玩具博覽會人潮中開幕

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首屆台南國際玩具博覽會Designer Toy Tainan於1月20日台南高鐵旁邊的大台南會展中心熱鬧開幕，現場有超過100個攤位，包括來自台、港、中、日、澳、韓、泰、馬9地，共計170個國際玩具品牌共同參展，並舉辦設計師玩具國際講座以及玩具手雕、塗裝、瓦楞紙藝3大體驗活動，帶給所有喜愛玩具的粉絲朋友一場精彩的國際級玩具盛會。

參展品牌中，包括有知名玩具品牌HEADLOCKSTUDIO、HOW2WORK、 BigBoysToys、Unbox Industries、Cookie Dog、Paradise Toy、Lucky Day Craft、第九刻鐘馬戲團、這一塊幾扣、黑眼圈工作室等，許多品牌都是首度來到台南參展，直呼台南的粉絲實在太熱情，讓他們感到受寵若驚。

此外，為了打造最國際又最在地的玩具展，主辦單位UTOYIA潮玩藝星球特別媒合玩具設計師與台南在地老店，包括克林台包、莉莉水果店、甲子園茶行、舊來發餅舖、百年傳承香舖、木雕劍獅工作室，推出6款限定聯名玩具作品，結合傳統產業與現代潮流，開創全新的設計師玩具作品。

主辦單位UTOYIA潮玩藝星球表示，因為南部少有大型國際玩具展會活動，而身為台南在地玩具品牌，希望藉由舉辦國際玩具博覽會，活絡南部玩具市場與環境，吸引更多設計師來南部參展，為南部所有喜愛玩具的粉絲朋友創造更多與玩具接觸的機會。

首屆台南國際玩具博覽會Designer Toy Tainan，自2024年01月20日至01月21日，在大臺南會展中心東展區（台南市歸仁區歸仁十二路3號，高鐵台南站旁）展出，歡迎所有喜愛玩具的朋友，一起來到台南，參與這場南部最盛大的國際級玩具大展，更多的活動訊息，請上UTOYIA潮玩藝星球IG查詢https://www.instagram.com/utoyia2001 。