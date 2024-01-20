北市議員提帶狀疱疹疫苗擬納入公費補助 衛生局同意研議辦理

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

帶狀疱疹又稱皮蛇，由於無法治癒，病毒會終身潛伏在神經節中內伺機復發，台北市2022年有3萬6000多人就診，截至去年8月也有2萬7000多人就診；為此新科立委、國民黨台北市議員李彥秀向台北市議會提出帶狀皰疹疫苗納入通費補助案，台北市衛生局長陳彥元回覆將研議辦理，預計對中低收入、免疫力較弱的65歲長者全額補助。

李彥秀指出，台北市是台灣人口老化最快的縣市，而「帶狀皰疹 」讓許多長輩備受困擾，其中50歲到70歲這是最高的好發期，在預防醫學上除了健檢另外一個部分就是疫苗，施打疫苗可讓壯年及長輩免於這種痛苦及可能的後遺症。

她也舉出補助案例，像是新竹縣竹北市公所已補助50到79歲市民一劑2000元，低收入戶一劑4800 元，花蓮縣政府則是提供3000劑的免費帶狀皰疹疫苗给50歲以上的中低收入戶以及65 歲以上糖尿病族群接種，「沒理由台北市完全没有任何政策補助」。

李彥秀籲請台北市政府照顧長輩的健康，目前台灣的疫苗費用高，希望逐步由市府補助，將帶狀皰疹疫苗納入公費補助，例如針對容易得到的特殊族群、中低收入戶補助，以達預防醫療的目的，減輕民眾受病痛折磨的機率；國民黨議員游淑慧也表態支持補助，但她也提醒北市衛生局避免將補助變成指定採購。

陳彥元說明，目前帶狀皰疹疫苗有兩家廠商比價，分別為默沙東以及葛蘭素史克，其中默沙東生產的疫苗單劑價格雖然落在4700元至6000元，但注射後10年保護力14.1％，而葛蘭素史克生產的疫苗雖然一次打2劑、每劑單價落在8500元至9000元，但注射後10年保護力89％。

他指出，台北市府去年針對帶狀皰疹疫苗補助有展開討論，而疫苗的決標價是3400元，要打2次是6800元，但因疫苗本身貴，若全面性施打，北市有55萬以上長者，會造成財政負擔，因此預計會朝中低收入、免疫力比較弱的65歲長者做全額補助。

針對議員疑慮指定採購的問題，陳彥元表示，年紀大的長者免疫下降比例大，得到帶狀皰疹會產生終身神經痛，但如果打過疫苗，會得到相當緩解，且避免終身神經痛發生，市民會接受比較好的保護力二代疫苗，保護力9成以上，至於會納入多少族群、預計耗資多少補助經費，仍要再研議。