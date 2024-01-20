台南六甲落羽松紅了！過年旅遊順道欣賞全台最大向日葵花田

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台南市六甲區落羽松名列全台8大落羽松秘境最夯打卡景點，去年獲得網路聲量冠軍，目前樹葉已紅了5成，20日舉辦為期1個多月的落羽松季，今年更在景區旁種植1.5甲的全台最大向日葵花海，讓遊客賞樹順道賞花。

六甲落羽松占地2.24公頃，分為11區，原屬林鳳營牧場種植，是觀賞用造景植物，近年因網路影片介紹爆紅，透過台南市政府與地方不斷推廣，一躍成為遊客追逐的拍照打卡勝地，每逢冬季冷鋒過境後，樹葉一片嫣紅，更見漸層夢幻的美景，去年的落羽松季締造20萬遊客潮。

今年在落羽松樹林中，放有台南市環保局美學班製作的大象、犀牛等藝術裝置，樹林入口處還有南二監收容人配合龍年作出的「御龍佑台」官將首花燈。

今年的落雨松季活動從20日到2月28日止，橫跨春節，目前樹林翻紅約5成，樹林旁的向日葵花田尚未綻放，預計農曆年前盛開，另一塊波斯菊田剛開花6成。地方居民表示，等下波冷鋒過境，落雨松會更加紅潤。

六甲落羽松位在台1線旁，旁邊有國家級濕地的菁埔埤，遊客可沿著環埤步道漫步欣賞樹林美景。地方推出9套摺頁地圖，盼活動帶動觀光人潮，吸引遊客到六甲商圈吃美食，走訪六甲古廟、老屋與埤塘。

台南市長黃偉哲20日參加活動，現場與民眾開心合影，他表示，適逢「台南400」，台南市一整年活動滿滿，包括2024台灣燈會、台灣國際蘭展等大型活動，民眾可以白天看蘭展，晚上賞燈會，保證讓遊客玩得盡興、滿載而歸。