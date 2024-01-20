南科園慶暨集團結婚　66對新人台上接吻超甜蜜

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南科管理局20日舉辦園慶暨集團結婚，在贈送最新蘋果手機誘因下，今年破紀錄有66對新人報名參加，累積已成就589對新人完婚。南科管理局長蘇政綱強調南科有好的教育環境，期待大家努力增產報國，活動在每對新人大方接吻中掀高潮。

今年是南科第28年舉辦園慶，集團結婚活動自4年前開始送蘋果最新手機後，每年報名參加的新人屢創新高，今年66對破紀錄，且迅速額滿，除了園區內的廠商員工有資格，保警總隊每年都有隊員報名。

66對新人陸續登台，有新郎穿著中式傳統紅馬褂、有西洋禮服，還有日式浪人風格服裝，新娘以傳統白紗裝居多，部分新郎、新娘選擇簡單輕裝登場，年齡層從30多歲到50多歲，活動在新人接吻，接受親友歡呼祝福聲中達到高潮。

蘇政綱提到今年南科實中增班、高科實中籌設、屏科實中開始報名，強調南科在各地園區建構良好的教育環境，讓園區的新人無後顧之憂，期許大家「早生貴子」。

黃偉哲表示，南科園區成立之初，每年產值1000多億，近年蓬勃發展，年營業額已破兆，期待新人的「產值」也能向營業額一樣倍數成長。

南科園慶還邀請歌手藝人及表演團體演出，現場還有園遊會攤位與徵才活動，新人在接受見證後，輕鬆看表演、逛攤位，有的舉家到附近餐廳用餐宴客。