巴基斯坦和伊朗互相空襲後 雙方同意緩和局勢

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巴基斯坦和伊朗本週稍早互相空襲對方境內的武裝目標後，伊斯蘭馬巴德今天表示，雙方「同意緩和」緊張局勢。這一發展如同分析人士預測，雙方將尋求平息對抗。

法新社報導，位於兩國邊界的俾路支（Baluchistan）地區近期發生罕見的軍事行動，讓原本就因以哈戰爭而緊張的區域局勢進一步升溫。俾路支橫跨巴基斯坦和伊朗。

伊朗16日晚間對巴基斯坦境內被德黑蘭稱為「恐怖分子」的目標進行飛彈和無人機攻擊。巴基斯坦隨後也在18日襲擊伊朗境內的武裝目標。

巴基斯坦為此召回駐德黑蘭（Tehran）大使，還阻止返鄉的伊朗使節代表再回到伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。

聯合國和美國都呼籲雙方克制，中國則表示願意調停。

不過，在巴基斯坦外交部長吉拉尼（Jalil Abbas Jilani）和伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）通話後，雙方同意「在反恐和其他共同關切議題方面，應加強密切協調」。

根據巴基斯坦外交部發布的談話摘要，雙方「同意緩和局勢」。

雙方通話後，艾密拉多拉安也透過聲明表示，「兩國合作消除和摧毀巴基斯坦境內的恐怖分子基地，至關重要」。

雙方聲明用詞溫和，這與分析人士預測相符，也就是兩國將尋求平息對抗。

伊朗和巴基斯坦都堅稱，已擊中窩藏在外國領土的本國武裝分子。

英國智庫國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）研究員勒維斯克（Antoine Levesques）指出：「新局勢的結果看起來是兩國象徵性地打平。」