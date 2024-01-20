推動安寧全人照護！陳建仁：台灣是靈性關懷工作者的奉獻之地

行政院長陳建仁今（20）日出席「2024第三屆靈性關懷國際研討會」開幕式，陳建仁期許透過今日研討會實務經驗交流，有效整合健康照顧與靈性關懷，為強化安寧療護服務品質，衛福部國健署自2017年起開始推動「整合性安寧全人照護培訓與宣導推廣計畫」，並辦理「全國靈性關懷人員的教育及推廣計畫」。

陳建仁指出，感謝遠從美國而來的教授伉儷Bruce D. Feldstein、日本法師大下大圓，及各宗教團體與醫療團隊共襄盛舉。此次研討會邀請的講座非常多元，包括來自國際上在醫療、學術、宗教等領域傑出的專家，而討論的議題更是橫跨病人照護、社會現況、安寧緩和、靈性關懷專業培植及人類靈性力量開展等領域，相信透過實務經驗交流，與會者均能在實證醫學中探討靈性關懷與照顧的奧妙。

全球資料庫網站NUMBEO依據醫療人員的技術與能力、醫療設備軟硬體的優劣、醫療所在地點的易達程度等7大指標進行調查，陳建仁表示，定期公布「全球醫療照護指數」（Health Care Index），台灣的排名已連續5年蟬聯世界第一，顯見台灣對於病人的照顧已符合世界衛生組織（WHO）的標準。他指出健康的定義除了沒有傷痛或疾病外，更重要的是在生理、心理及社會等各層面能讓病人獲得完全安寧康泰的狀態，提供病人與家屬身、心、社、靈等四個層面的整合性照顧。

陳建仁強調，生命的意義就是學習愛與被愛的過程，透過彼此相愛，讓生命更加美好，並尊重每一個生命，幫助最需要幫助的人，如同聖經所說「照顧弟兄中最小的那一位，就好像照顧耶穌基督一樣」，將每一個人視作最珍貴、最需要珍惜、最願意疼愛的對象，而台灣就是在座所有靈性關懷工作者的奉獻之地，期勉所有靈性關懷工作者善用智慧和慈悲，為更多人提供專業的靈性關懷服務。