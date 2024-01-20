台灣扶輪社培育優秀青年！316位受獎生 獎學金高達4仟多萬

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「財團法人中華扶輪教育基金會」今（20）日辦理「2023-2024年度獎學金頒獎典禮」，以鼓勵及培養國內外優秀青年，促進國際間之友誼與瞭解，扶輪在台灣已經成為社區青年堅強的依靠，總計至2024年，獎學生人數已將近五千多名，今年的得獎人數更是創下歷年來新高，博士生77名，碩士生239名，總計316名受獎生，獎學金金額更高達四仟多萬元。

扶輪社感謝全台十二個地區扶輪社友的捐款支持，歷年來的這些學生在各行各業中，秉持扶輪精神樂在服務，或是成為扶輪的接棒人，除了頒發碩士班、博士班研究生獎學金，本年度年共有二位台灣扶輪大使獎學生，以及經由各地區及學校推薦，共41名目前就讀於國內各大學研究所的外籍優秀青年，分別來自中國、日本、澳門、越南、緬甸、印尼、馬來西亞、印度、坦尚尼亞、巴基斯坦、衣索比亞、史瓦帝尼、泰國、尼泊爾、墨西哥及法國等國家，他們是促進國際親善與友誼所建造的橋樑，希望藉由他們不同角度認識台灣，進而成為台灣扶輪的親善大使。

為表達扶輪對一切有益事業及專業之肯定及讚揚，今日同時頒發「傑出特殊人才獎」 ，表揚傑出熱心奉獻之士。今年度得獎者是明華園戲劇團首席台柱藝師孫翠鳳，及中研院博士謝佳龍。孫翠鳳藝師長期貢獻於傳統藝術領域，致力傳承與人才培育，更不遺餘力推廣歌仔戲，將歌仔戲躍登國際舞台，實為文化藝術界傑出典範。

另一位是中研院原子與分子科學研究所的博士謝佳龍，謝博士發揮光學與物理的專長，積極進行跨領域細胞生物學與分子生物學研究，透過自行開發的顯微量測技術，對於細胞膜以及細胞核中微小尺度的結構與動態提出獨到見解，推進生命科學知識之極限，兩位傑出人才令人欽佩。

對於台灣全體扶輪社友來說，中華扶輪獎學金具有與眾不同而特殊的意義。它不僅是台灣扶輪共同的社會志業，也是台灣扶輪社員「播撒愛心的種子，傳播扶輪愛心」的管道之一，扶輪社友都非常珍惜這能夠證明同胞愛，和促進國際間之友誼的寶貴機會。