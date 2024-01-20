單季待售新成屋 臺南市增幅最緩

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內政部20日公布不動產最新統計數據，全國112年第2季待售新成屋達9萬462宅，連續6個月創新高，亦是該項數據統計以來首度衝破9萬宅，亦較上年同季（111年第2季）增加16.79％。

112年第1季、第2季的待售新成屋宅數均較上季、上年同季增加，加上整體上升至統計以來新高，內政部的說法一貫，認為除了過去推案逐漸完工所致，內政部、財政部、央行的跨部會管制炒房作為，亦可能造成112年第1季與第2季交易量減少，待售新成屋增加。

內政部對於「待售新成屋」的定義，為屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅，而查驗的資料包括地籍資料、房屋稅籍住宅類資料與台電用電資料。

就統計來看，及至112年上半年待售新成屋宅數持續上升，惟就單季增加量來看，第二季出現明顯放緩，季增2.85％，已較第一季季增6.86％砍半；且六都當中，除台北市從季減轉為季增，其他五都的待售新成屋宅數增加數目放緩，臺南市的宅數季增幅大減近9成，112年上半年達7883宅，僅次於台北市的3715宅。臺南市待售新成屋多落在安南區、永康區與善化區；台北市依序為中正區、大同區、內湖區、中山區與大安區，皆超過400宅。

六都中，新北市以1萬8,241宅，冠居112年第2季待售新成屋宅數最多。內政部表示，新北市因推案量較大，宅數持續高於其他5直轄市，第2季新增743宅，亦高於其他5直轄市；其中，板橋區與新莊區合計約占2成8，板橋區近5季更呈現增加趨勢，新莊區、淡水區及三重區也是待售新成屋集中地區。