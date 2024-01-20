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桃園特教學校學生連3年降「不設新校」 南區將增中重度班

  • 中時即時 蔡明亘
桃園市立特教學校學生數連3年減少，教育局規畫於南桃園的高中職增設中重度班，就近服務符合安置特教學校資格的學生，預計114學年度起辦理。（教育局提供／蔡明亘桃園傳真）
桃園市立特教學校學生數連3年減少，教育局規畫於南桃園的高中職增設中重度班，就近服務符合安置特教學校資格的學生，預計114學年度起辦理。（教育局提供／蔡明亘桃園傳真）

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桃園市立特教學校位於桃園區，不少南區學生家長接送往返舟車勞頓，民代盼爭取在南桃園也能設立特教學校。不過教育局表示，桃特近3學年的學生數受少子化影響逐年下降，且中央已不鼓勵新設特教學校，但為照顧中重度身障學生，已規畫於南區的高中職設立中重度班，預計114學年度起辦理。

教育局統計，全桃園特殊教育學生人數於110學年度有1萬2873名、111學年度1萬3012名、112學年度則有1萬3688名，連3年增加。不過觀察市立特教學校學生數，110學年度有320人、111學年度287人、112學年度276人，則是連3年下降。

市議員謝美英指出，她過去在議會提案，爭取在南桃園增設南區特教學校，籲市府檢視校舍使用情形，也能使用閒置校舍等空間，減輕南區特教生與家長接送舟車往返之苦，也讓特教生從國小、國中到高中學習能銜接，並輔以專業軟硬體設施，讓他們畢業後順利融入社會。

教育局特殊教育科長施力中說明，因應特殊教育學生人數增加，且家長較想把孩子送到一般學校，盼融入校園，市府每年依身心障礙學生就學需求人口及區域性特教資源需求，盤點各校資源班師生比，逐年增設特殊教育班。

施力中說，全桃園110學年度增設22班、111學年度增設25班、112學年度則是大幅增設41班，113學年度增班事宜目前正辦理中，盼持續擴增特教服務量能，提升服務品質。

施力中表示，因應國際融合教育趨勢，中央已不鼓勵新設特教學校，且桃園近3年特教學校學生數因少子化影響逐年減少，故目前無新設校規畫。不過，為照顧中重度身障學生，已規畫在南區的高中職設置高中中重度班，就近服務符合安置特教學校資格的學生，預計114學年度起辦理。

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