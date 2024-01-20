台驊顏益財：2024地龍翻身、充滿變數 對海運多空論戰

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台驊投控（2636）今（20）日舉行40周年慶酒會暨尾牙，台驊董事長顏益財表示，走過2023年航運市場谷底，2024年會比2023年來得好，2024年是「地龍翻身、硝煙四起、充滿變數」，地緣政治、氣候變遷、通膨升息等持續影響國際運輸市場，充滿變數對海運業有好處，對國際運輸有加分作用，但壞處是較難掌握。

看海運後市，顏益財表示，要觀察3月中下旬起，從亞洲出貨的時間與數量，推估2024年海運走勢，高運價要續行，也要需求匹配，才能增加貨櫃航運的獲利。油價、通膨要能夠控制，消費者購買力才會提升，看好美國有望軟著陸。

投資人關心的航運股，顏益財認為，可以適時加碼長榮海運（2603）等，長榮的船舶布局、規模比較大。2024年航運市場仍充滿變數，建議投資人手腳要快、波段操作、獲利了結、伺機進場。

2024年新增運力預估有280萬TEU（20呎櫃），是有史以來最多的一年，但因紅海戰爭、巴拿馬運河塞港，估計可抵銷約3％～5％運力，加上南非好望角港口設備不足，恐出現塞港等問題，海運市場仍充滿變數。

台驊因應外在環境快速變化，2024年將組織扁平化，讓集團決策運作更具彈性，在過去疫情期間創造營業佳績，集團累積相當資本，為順應市場的快速變化並靈活財務資金的運用，將增加資金短、中、長期配置，同時觀察市場變化，對於優質及具策略投資價值之企業進行投資及併購等規劃。

過去幾年，透過集團內部的資源整合、擴大海外市場布局以及深化中國內貿物流等方式，如今台驊投控成為具備一條龍服務之全方位物流業者；並在國際物流領域樹立了卓越聲譽。目前台驊投控集團業務版圖橫跨海運、空運、鐵路運輸、內貿物流與供應鏈金融等領域。