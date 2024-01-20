上到太空，下到大豆！陸外長王毅：中巴攜手下一個黃金50年

中國大陸外交部網站20日消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間19日與巴西外長維艾拉共同會見記者，強調中巴合作「上到太空，下到大豆」，將以建交50周年為契機，攜手打造中巴關係下一個黃金50年。 王毅說，今年是中巴建交50周年，中巴全面戰略夥伴關係邁上新台階，中巴關係將繼續走在時代前列，成為開發中大國團結合作、互利共贏的典範。 王毅介紹了雙方達成的主要共識。 一是攜手落實兩國元首重要共識，進一步夯實戰略互信。雙方將以兩國元首戰略擘畫為指引，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切的問題上相互理解、相互支持，中方讚賞巴西重申堅持一個中國原則。中方要精心籌備好下階段高層交往，開好中巴高委會第七次會議，推進政府、立法機構、政黨、地方等交流合作。 二是攜手深化互利合作，造福兩國人民。中巴合作「上到太空，下到大豆」。中國連續15年成為巴最大交易夥伴、出口市場和貿易順差來源國。巴西也是中國在拉美最大交易夥伴國。雙方將秉持開放包容、合作共贏理念，加強發展戰略對接，推動各領域合作提升至新水準。雙方將為各自企業在對方國家投資興業提供便利和支援。 三是攜手增進人文交流，鞏固中巴友好民意基礎。雙方將加快推進文教、旅遊、體育等領域交流全面活躍起來，增進人民傳統友誼，深化年輕一代相互瞭解。雙方將相互給予簽證便利，擴大人員雙向往來，加快推動巴西駐成都總領館開館。 四是攜手展現大國擔當，推動構建人類命運共同體。中巴外交理念高度契合，雙邊關係具有重要戰略意義和全球影響。雙方將加強溝通協作，捍衛開發中國家的共同利益，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，構建中巴命運共同體、中拉命運共同體。中方全力支持巴西舉辦二十國集團領導人峰會、金磚國家領導人會晤、聯合國氣候變化大會。