巴黎男裝周亮點 Paul Smith、Givenchy各有焦點

巴黎男裝周正火熱進行中，而不少品牌亦推出不少頗具聲量的男裝作品，Paul Smith在2024秋冬男裝中以過往的經典結合現代主義，帶來不同過往的英國輪廓。從服裝細節中可以看到大量英國典型剪裁，但在線條上融入現代摩登的線條，雙褶長褲、二戰時期騎兵軍用外套也出現在大秀上頭，但在色彩上使用的更為鮮豔飽和，讓視覺感更為強烈；比較特別的是「Photogram」這種印花也在秀上大量曝光，而靈感則是源自設計師Yves Saint Laurent與Pierre Berge家中的裝飾壁紙，這種跨界的靈感擷取算是相當少見，但它本身呈現的藍曬法風格十分受到Paul Smith喜愛，成為秀上的焦點之一。

而Givenchy自設計總監MMW離任後，還尚未公佈新任設計總監，也因此本次的男裝發表顯的異常低調，除了取消大秀活動改以在自家舉行小型發表之外，也是希望回歸過往時尚秀發表的模式，以自家工坊打造宛如高訂風格的作品。而此次發表的男裝也呈現了Hubert de Givenchy過往的優雅與自信，如以華麗水晶吊燈圖案變成水晶和珍珠點綴的金屬色刺繡，或以羊毛、皮革、馬毛打造的飛行員外套和軍裝外套，或是經典貓咪圖案也成為男裝的細節之一。