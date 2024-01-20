彰化家扶圍爐！寄養兒童「小花」憶與祖母時光直說：好幸福

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彰化寄養兒童「小花」剛到寄養家庭時，因對陌生環境不安，常用大笑來掩飾內心脆弱，異常反應讓寄養父母心疼不已，幸好她持續感受到寄養父母溫暖的愛與陪伴，逐漸卸下心防。今天「小花」參加期盼已久的彰化家扶中心圍爐活動，溫馨的氛圍讓她想起與祖母圍爐的美好時光，開心直說「好幸福！」

「小花」被安置在寄養家庭約一年半的時間，當初因為其祖母時常反覆住院，導致她長期無法穩定就學且疏於照顧，因此被安置到寄養家庭。

有別於其他寄養兒童剛進入寄養家庭時，因對陌生環境的不安，大都沈默以對，「小花」常用大笑來偽裝掩飾。她不理解為何自己要離家來到寄養家庭，面對生活中非預期的失去，讓她出現思念、憤怒、甚至自責等情緒，在不知道如何宣洩下，她選擇用大笑的方式來面對。

「小花」異常大笑看在寄養父母眼中心疼不已，因為他們知道「小花」只是在刻意掩飾內心的不安。他們在照顧「小花」的過程能理解並涵容其失落，也知道每一句話、眼神，都可能觸發其害怕與防衛，因此他們持續用愛來陪伴，將其視為親生子女般的照顧與疼愛，慢慢建立雙方更信任的親密關係。

隨著安置期程的拉長，「小花」也融入寄養家庭，她說自己很懷念起與祖母圍爐團聚的時光，「好喜歡全家人團聚在一起，這種感覺好幸福好溫暖。」

「小花」得知彰化家扶中心將舉辦「寄養家庭迎新春圍爐感恩餐敘暨兒童少年保護委員會成立33周年慶」時，期盼不已。今天圍爐活動在花壇鄉全國麗園大飯店登場，近200名寄養家庭與寄養兒少圍爐同歡，彰化縣長王惠美帶來豐富的幸福年菜，「小花」還上台表演，讓大家看見她的蛻變與成長。

彰化家扶中心主任王震光表示，彰化家扶兒童少年保護委員會長期關注受虐、疏忽、性侵、失依等兒童少年，因此在農曆年前安排圍爐餐敘，讓寄養兒少能感受到更多的愛與溫暖。目前彰化縣內僅有66戶寄養家庭，期盼有熱忱的家庭加入寄養服務行列。