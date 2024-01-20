嘉義市南興國中全國桌球年終賽開打 700選手強強對決

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2023年度南興國中全國桌球年終賽20日熱鬧開打，3天賽程吸引全國各國中小53支優秀隊伍報名，參賽選手逾700人次，市府教育處長郭添財表示，南興盃桌球賽分春、夏、秋、冬4個盃賽，冬季盃賽擴大辦理成年終賽，必須是前3季單打16強選手才能參賽，意謂各個選手都是強將，強強對決，相當精彩。

嘉義市長黃敏惠表示，在市府與各級學校、金石建設齊心推廣桌球運動下，近年吸引全台各地桌球好手加入南興國中與嘉義高中桌球隊，感謝金石建設董事長柯建利對基層桌球運動的付出。

黃敏惠說，柯建利對基層桌球運動付出心力與熱情，不但在嘉北國小、蘭潭國小、南興國中及嘉義高中設桌球訓練基地，打造的國際規格場館也即將落成，這不僅是善盡社會企業責任的模範，也為嘉市帶來賽事消費力。

黃敏惠也分享好消息，指南興國中桌球隊月初參2023年U-15全國青少年國手選拔表現亮眼，國二生莊忠諺和國一陳凱程入選青少年國手，其中陳凱程連2年當選15青國手，還拿下排名賽全國第二佳績，強調運動賽事鍛練選手體力，競技過程更培養選手永不放棄的KANO精神、期待藉賽事舉辦，讓全台選手在此相互砥礪、學習成長，也讓愈來愈多的孩子找到自己的舞台。

南興國中校長柯博議表示，感謝金石乒乓球館教練團對於賽事的大力協助，打響南興盃在全國的知名度，更要感謝黃敏惠市長所帶領的市府團隊對教育的大力支持，南興國中在市府補助下，更新體育場館地板、場館照明、選手盥洗空間，以及空調等設備，兩年來補助近千萬，感謝市府與民間企業對運動賽事的支持，給予選手舒適安全的運動空間和發光發熱的舞台。