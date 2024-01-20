台灣大年終尾牙 蔡明忠：台灣大將「劍指第一」

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台灣大20日舉行2023年YEAR END PARTY，為台灣大哥大合併台灣之星首次年終派對，參與人數創新高，達7,600人，並以「5G台灣隊 劍指第一 momo三疾箭 再創巔峰」為主題。

台灣大董事長蔡明忠表示，在AI剛開始萌芽的2019年，台灣大曾宣示「數位串聯台灣大 邁向AI新世代」，五年後的現在，台灣大以科技為基礎，發展出來具有人性、最完善服務的千萬用戶電信集團。

展望未來，蔡明忠說，台灣大將在千萬用戶基礎上，布局更多超5G創新應用，全力推進新的成長引擎，成為未來5～10年間的成長動能，推動「5G台灣隊 劍指第一」。

除此，蔡明忠表示，momo今年將會「發出三疾箭」，帶領台灣電商產業，帶上另一個高峰。

未來，台灣大集團將繼續「以人為本」，跟社會、客戶、同仁，串聯團隊的力量和資源，在金融、電信、電視、數位、零售等多元領域中，千萬用戶電信集團一起繼續向前走。

2023年YEAR END PARTY並邀請藝人浩角翔起主持，玖壹壹、八三夭、詹雯婷Faye等知名藝人開唱，總計發出2,900萬元抽獎獎金，中獎率高達43.5％。

2023年台灣大締造亮眼成績，合併營收達1,833.5億元，成長6％，其中全年EPS年增11％達4.33元，創4年新高。

展望未來，2023年是歷史上最熱的一年，地球正處於極端氣候導致各項天然災害爆發的起點。如同台灣大合併台灣之星最重要的初心，透過企業合併，有效減少台灣基地台的重複佈建，每年省下1- 2 億度電，為地球減碳可高達5.1萬噸到10.2萬噸，減碳量等同於255座大安森林公園的年吸碳量，真正達成減碳社會影響力。同時，主動開發綠電、積極採購綠電，以實際行動支持中研院開發新型態的潔淨能源。