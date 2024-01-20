前往主要內容
工商時報LOGO

小米之家插旗高雄鳳山開60坪旗艦店！祭7好禮引出排隊人龍

  • 中時即時 古明弘
小米之家鳳山店推出新品預購禮，凡來店預購 Redmi Note 13 系列，即可額外獲得精美手機掛繩。（Xiaomi提供）
小米之家鳳山店推出新品預購禮，凡來店預購 Redmi Note 13 系列，即可額外獲得精美手機掛繩。（Xiaomi提供）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

小米之家插旗高雄，今(20)日於鳳山中山路開設全台首間「銷售結合售後服務」的小米之家，占地60坪以上的小米之家，除了提供最新Xiaomi 13T系列、Xiaomi無線吸塵器等旗艦智慧商品外，還有售後服務櫃台，提供全套完整的售後服務。 為了慶賀開幕，小米祭出7大好禮，包含有限量Xiaomi手環 8 Active 加一元多一件，還有滿額即贈市價近3000元的人氣商品，更有機會將價值1萬5999 元的新型顯示器。1月20日至1月22 日，來店預購Redmi Note 13系列，即可額外獲得價值699元的精美手機掛繩。開幕當天就吸引長長的人龍。 「旗艦神機禮」活動自1月20日至2月5日，來店購買 Xiaomi 13T 系列，即獲價值2399元的Xiaomi 旅行攝影套裝乙組；「福氣收納禮」活動限1月20日至2月5日，每日前20名的消費者，至小米台灣FB指定貼文處留言 #小米之家高雄鳳山開幕慶，附上購買品項照片，並 @Tag 兩位好友，即可獲價值199元的精美摺疊收納袋。 另外，1月20日至2月5日，全館不限品項，單筆消費滿1萬以上，即贈限量 Xiaomi 行動電源 10000 22.5W 乙台 （價值495 元）限量60組；達2萬元以上，即贈米家電磁爐乙台（價值2095 元）限量30組；達3萬元以上，即贈 Xiaomi 智慧破壁調理機乙台（價值2995元）限量30組。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 00878退燒？存股族新寵是這檔、這樣買穩抱10％息

  2. AI手機才是重點！蔡明彰點名5黑馬將噴發、這檔年賺3股本只是開始

  3. 台積電600元僅是暖身價？謝金河喊多AI：下周2族群動起來

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。