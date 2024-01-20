拿台北市飯店最高票！這家「台灣最美都會飯店」 祭優惠回饋住客

易遊網第6屆《2023台灣最美飯店暨年度風雲飯店》近日舉辦頒獎典禮，獲「台灣最美都會飯店」的君品酒店，拿下台北市最美都會飯店最高票，對此，君品酒店總經理游梓雯表示，得獎代表台灣旅客對於君品酒店的肯定，也鼓舞著君品持續創新往前，十分感謝君品酒店團隊上下一心的努力，未來君品也將以創新行動升級軟硬體結合美學與永續關懷，打造頂級旅遊體驗。 君品酒店法文名稱「PALAIS de CHINE」意指「中國的皇宮」，由建築師陳瑞憲以西方設計美學融入東方哲學打造的頂級法式五星酒店，呈現出濃厚巴黎生活風情，飯店內東西文化兼具的特色空間、藝術品藏品和古董家具凸顯高貴氣質，宛若一座藝術收藏豐富的歐洲貴族古堡；館內更擁有連6年台灣唯一獲米其林3星的「頤宮」中餐廳，以及3度獲米其林入選餐廳的義式餐廳「雅意」，可說是結合藝術美學、5星飯店服務及星級美食於一身的酒店。 不僅講究美學，推動永續旅遊和創新升級服務也不遺餘力，近期更在每樓層裝設義大利進口的「Blupura氣泡水機」，提供賓客新鮮、純淨、健康的微礦氣泡水、常溫水和冰水。此外，每間客房提供全球多語新聞和雜誌數位內容平台「PressReader」，滿足旅客對多元文化和即時資訊的需求，同時環保友善，不使用紙張，努力結合低碳與旅遊，為永續旅遊盡一份心力。 迎接2024年春節龍年的到來，君品酒店推出「春日禮遇住房專案」，從官網預訂並連續入住豪華客房或以上房型2晚，即可享翌日雲軒西餐廳自助早餐、免費客房迷你吧飲品、免費停車，還有禮車送機服務和與洗衣服務9折優惠，豪華客房單人入住5610元起，雙人入住6035元起。 為回饋住客長期支持，君品另推出「長住有禮住房專案」，連續預訂14晚起，即可享有官網房價8折優惠，並享7大專屬禮遇，包括免費精選葡萄酒、3000元餐飲抵用金（客房餐飲除外）、客房迎賓水果、免費客房迷你吧飲品、免費停車，還有禮車送機服務9折優惠和洗衣服務8折優惠。