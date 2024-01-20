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入冬最強寒流報到！漸進式轉冷 各地山區降雪時間曝

  • 中時即時 陳祐誠
入冬最強寒流即將報到，氣象署呼籲民眾做好防寒準備。（本報資料照）
入冬最強寒流即將報到，氣象署呼籲民眾做好防寒準備。（本報資料照）

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入冬最冷寒流報到，交通部中央氣象署指出，明、後日寒流南下，氣溫漸近式轉冷，由於這波寒流夾帶水氣，周一晚上北部山區可能降雪，周二、周三是最冷的時候，中南部高山也可能降雪。

明日寒流南下，北部及東北部地區氣溫12至18度、花東地區16至23度、中南部地區16至26度，各地越晚越冷，尤其中南部要注意日夜溫差大。由於東北風強，桃園至雲林沿海以及各離島，會有8至9級強陣風，沿海活動要特別注意安全。

氣象署表示，這波寒流是漸進式轉冷，後天更冷，周二、周三最冷。台南以北、宜蘭、花蓮地區，氣溫7至9度；高屏和台東地區，氣溫9至12度，民眾要特別注意保暖，養殖業也要留意寒害。

降雪部分，由於華南雲雨區東移，寒流夾帶水氣，周一晚上北部1000至1500公尺山區有下雪機率，包括太平山、七星山、大屯山等。周二的水氣一樣多，中南部、花東地區2500至3000公尺高山可能降雪，駕駛人上山要注意路面結冰，小心安全。

周三水氣減少，高山降雪機率下降，北部、東半部迎風面有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨。寒流影響持續到周四清晨，白天氣溫回升，西半部日夜溫差大。周五、周六氣溫持續回升，不過水氣再度增加，北部、東半部與中部山區還是會下雨。

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