霸王寒流來襲前挽袖，巨城1天募1365袋鮮血

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全台血庫告急，新竹捐血中心最新血量庫存狀況顯示，目前所有血型皆低於7天的安全庫存量，下周起又因霸王級寒流來襲，影響民眾捐血意願，Big City遠東巨城購物中心20日特別與扶輪3501地區新竹第1至第7分區舉辦「Big熱血」捐血活動，1天下來募集到1365袋鮮血。

遠東巨城購物中心總經理羅仕清表示，每逢年節前後容易發生血源短缺，巨城長期打造1個凝聚各方愛心的公益平台並致力穩定血液庫存量，與新竹捐血中心合作多年，迄今攜手各界共同舉辦近280場公益捐血活動，累計募得超過4萬2000袋、逾1051萬7000毫升熱血；2023全年度更募得9626袋、超過240萬6500毫升熱血，再次創下歷史新高紀錄，社會影響力有目共睹。

羅仕清說，巨城長期關注台灣季節性缺血及捐血年齡斷層，善用FB粉專、IG及APP超過百萬粉絲會員的數位宣傳力及行動力，線上線下同步動員鄉親和巨城同仁、專櫃夥伴一起捲起袖子做公益，結合企業資源提供電影票、購物抵用券、美食兌換券等贈品號召，成功提升年輕世代捐血意願，捐血袋數亦逐年增加。

今年巨城持續朝捐血數位化邁進，升級各項便捷功能以及未來各類公益活動推播等智慧服務，有信心直接突破年度募集超過1萬袋熱血目標。

巨城指出，2024開年首場大型捐血活動，巨城團隊與扶輪社志工們通力合作規畫排隊動線、確認捐血許可、量血壓、填寫問券等完善作業，今天上午9點至下午5點的捐血民眾們絡繹不絕，據新竹捐血中心統計，今天出動5輛捐血車，完成867人捐血，成功募集到1365袋熱血。

羅仕清說，非常感謝各界熱心公益的團體善用巨城公益平台，與巨城一起以實際行動為補充血庫盡力，巨城將擴大利他互助的精神向外延伸至社會共融，以實際行動繼續發揮全台第1公益平台的影響力。