「想辦法公益綠色市集」六度登場 今募款逾175萬創紀錄

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由素人發起、網路串連的「第6屆想辦法愛心公益綠色市集」今（20）日登場，共聚集12場義演、80個攤位，以二手物品、友善小農和各式童玩美食吸引大批民眾熱情參與，現場收入由攤主們直接捐出給惠明視障者教養院，最後聚沙成塔共募得善款逾175萬元，打破歷年募款紀錄！民眾們紛紛與攤主相約下屆再見！

一年一度的「想辦法愛心公益綠色市集」以友善為出發點，友善地球、友善小農、友善公益，是台灣少見的二手跳蚤市集，當日收入不經過主辦單位而是現場直接捐贈。首度參加與六屆全勤的攤主們均表示：「原來做公益可以這麼簡單、這麼容易參與！」

主辦單位-想辦法公益協會指出，從申辦場地、找資金租設備，籌辦過程充滿挑戰，一直到市集開幕最後一刻都還在「想辦法」。幸好，本屆不但獲得許多志工熱情響應，純良善意也感動熱心公益的團體支持，包括台中市高鐵文化觀光發展協會、台中市建築經營協會、台中市地政士公會、台中市不動產經紀人公會、台中市不動產代銷公會，以及黃守達市議員服務處也共襄盛舉，讓活動圓滿達標。

為了宣導友善地球的永續理念，主辦單位特別呼籲當天所有攤位都不提供一次性塑料包裝，同時也推廣垃圾不落地物盡其用，到場民眾多半自備環保購物袋與環保餐具，多位攤主皆驚讚台中市民不但有愛心，更有高度環保意識。

「想辦法愛心公益綠色市集」從最初30餘攤二手物資，第6屆已擴大到80攤規模，有民眾稱許表演內容專業精彩，今年剛好和大學學測同日舉辦，美術綠園道上仍然擠滿了熱情民眾。