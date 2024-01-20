科技股領軍、標普道瓊登新高 美股正式進入牛市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在AI相關題材帶動，晶片、科技股多頭氣盛，也讓美股19日收盤全面齊揚，包括道瓊與標準普爾500指數均創收盤歷史新高。該里程碑也意味美股正式進入2022年10月開始的牛市，而不僅只是熊市反彈。

美股開年以來儘管一度經歷沉重賣壓，但在投資人逐漸降低對聯準會（Fed）3月降息的預期、加上美國經濟表現意外強勁與AI浪潮的持續帶動，促使投資人進場買進科技股的意願再度升高，也讓股市得以延續去年底的漲勢。19日道瓊工業指數終場上漲1.05％、收在37863.80點。那斯達克指數收高1.7％、來到15310.97點。標普500指數也勁升1.23％，以14839.81點報收。

累計一周道瓊上漲0.72％，那指漲2.26％、標普500也收高1.17％。

19日美股強勁表現、證實股市正式進入2022年10月開始的多頭市場。標普指數從近期低點以來強漲34％。美銀財富管理公司公共市場部門負責人艾瑞克森（Lisa Erickson）指稱，這是令人鼓舞的一天，因為4,800點關卡一直是標普500難以攻克的阻力價位。如今該指數終於衝破該關卡，對市場信心將是很大的提振。

受益於19日美股大漲，也讓今年來主要指數再度回到正值區域，其中道瓊上漲0.46％，那指漲2％，標普500指數漲1.47％。

此外周五美股還呈現百花齊放，多檔科技股同創新高，像是輝達收高4.2％、股價逼近600美元。超微受惠財報利多、強漲7％。Meta收漲近2％，市值再度逼近1兆美元。

未來一周美國將進入重要財報周，企業獲利表現將是檢驗多頭行情能否續航的關鍵。美國公布的重量財報包括23日的網飛、24日的特斯拉、IBM與25日的英特爾等。分析師認為只要獲利符合預期，將能支撐美股繼續向上攻堅。

美國在同時還將發布多項經濟數據，當中又以第四季GDP初值與12月個人消費支出（PCE）指數最受矚目。分析師預測第四季GDP季增年率將介於1.9％到2％之間，料創2023年經濟成長最疲弱的一季。此外12月核心PCE年增率也預測將從11月的3.2％進一步放緩到2.9％。