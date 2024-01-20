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蘋果Vision Pro預購上路 低階版搶手、中高階版乏人問津

有分析師質疑，Vision Pro買氣火熱是因為需求強勁、還是蘋果限制供應量所致？圖／美聯社
有分析師質疑，Vision Pro買氣火熱是因為需求強勁、還是蘋果限制供應量所致？圖／美聯社

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蘋果首款混合實境的頭戴裝置Vision Pro已在19日開始接受預購，雖然初步跡象顯示市場反應熱烈，但多集中在低階版、中高階版則乏人問津。此外還有分析師質疑，Vision Pro買氣火熱是因為需求強勁、還是蘋果限制供應量所致？

儘管果粉可在19日進行預購，但最快也要等到2月2日才能拿到Vision Pro。Evercore ISI分析師達瑞尼（Amit Daryanani）表示，他在當天早上5點就登入蘋果商店，最初還可看到2月4日到店取貨的報價，但1個小時後，最低價的256GB低階版取貨時間已延到3月1日到8日之間。他認為這顯示該產品初期需求相當強勁，不過也有可能蘋果在發售該產品第一年限制供應量。

《巴隆周刊》專欄作家沙維茲（Eric J. Savitz）也親自到線上預購。他說低階版的確買氣強勁，但512GB與1TB等中高階版預購時依舊能在2月2日取貨，顯示後兩者買氣不如低階版。

蘋果頭戴裝置並不便宜，根據其官網表示，256GB版售價3,499美元、512GB為3,699美元，1TB版則為3,899美元。若選擇ITB，用戶配戴眼鏡還須加購99美元的光學配件，再加上州與地方銷售稅、實際售價高達4,363美元。

維修費用也相當驚人。蘋果表示包含「玻璃蓋板破裂」與「其他損壞」兩種項目，在沒有Apple Care＋服務的情形，更換玻璃蓋板需要花費799美元，其他損壞的維修最高達2,399美元，不過蘋果並未具體說明其他損壞包含哪些地方。

瑞銀分析師佛特（David Vogt）先前預計蘋果今年頭戴裝置出貨量將達到30萬至40萬台，並可為蘋果帶來14億美元營收。

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