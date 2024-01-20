「1月20日企鵝關注日」 新店、板橋企鵝特色公園大解密

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全球暖化造成南極的冰山消融，科學家們為呼籲民眾關注企鵝的保育，因此將每年1月20日訂為企鵝關注日，新北市政府為提供市民安全且具有特色的休憩空間，全力推動公園全齡化和特色共融遊戲場改善，近年更設置許多以動物為主題的特色公園，如新店區安和景觀公園及板橋區重慶公園就以企鵝為主題打造兒童遊戲場，適合各個年齡層的民眾一同遊樂。

新店區「安和景觀公園」位於新店區安民街250號後方，鄰近安坑輕軌陽光運動公園站，公園的兒童遊戲場配色以冷色調為主，設置企鵝溜滑梯及海豹搖搖馬等造型遊具，也將攀爬遊具打造成冰山造型，讓前來遊玩的小朋友彷彿置身南極，為公園增添不同的趣味，此外公園也設置扭腰器、雙人浪板、腹肌板及關節康復器等體健設施，讓家長帶孩童來公園遊玩的同時，可一起運動，活絡筋骨。

板橋區「重慶公園」位於板橋區重慶路269巷擎天雙星大樓旁，公園內有地下停車場方便家長帶小朋友開車前往，公園的兒童遊戲場配色也同樣以冷色調為主，營造出極地的氛圍，並以「極地企鵝」為主題，結合護籠鑽網、體能墩、攀岩牆及拱形橋等多元設施，讓小朋友在遊戲的過程中訓練平衡能力及肢體動作，並增進孩童的專注力和手眼協調能力，激發小朋友的創意。

新北市景觀處處長林俊德表示，歡迎各位大朋友和小朋友一同前來公園，體驗兼具特色及安全性的遊具設施。市府目前已完成195處特色共融或全齡公園改善，未來也將持續推動這項政策，讓公園安全又好玩的特點成為新北市的城市印象。