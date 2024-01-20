過年大掃除看這邊！大型廢棄物提前預約 免挨罰

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農曆新年將至，新北市環保局今(20)日由環保局副局長朱益君、汐止區長林慶豐帶領里內環保志(義)工及店家夥伴，在汐止區忠厚市場前舉辦「年終大掃除活動」，環保局也提醒民眾，如要於農曆年前清運廢棄大型家具，請於2月2日前向各區清潔隊預約申請，也提醒民眾違規棄置造成環境髒亂者，最高可處新台幣6000元罰鍰。

環保局也提醒，2月3日至2月9日僅受理預約年後清運，至於春節期間循線垃圾清運方面，2月7日清潔隊員特別加班收運，2月8日小年夜也照常收運，2月9日除夕當天將自上午開始提前收運至下午6時止；2月10日至2月12日農曆初一至初三則停止收運，但額外開放71處定點收運站，詳情請至「新北樂圾車」網站(https：／／crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw／) 查詢。

環保局副局長朱益君表示，新北市長期扎根地方，建立環保夥伴關係，平時里內道路清潔維護、資源回收、污染案件通報、登革熱孳生源清除及環境教育宣導等，都有賴里長及環保志義工們的共同推動。目前全市已經有超過7成的里訂定「環境清潔日」，每周或每兩周進行一次里內的環境清掃整理，致力維護乾淨美好的居住環境。

朱益君進一步表示，今日「年終大掃除活動」特別結合汐止區厚德里的環境清潔日，一大清早6點半就集結了汐止區公所、汐止區厚德里、家樂福超市汐止樟樹一店志義工、員工及清潔隊員一起動手清掃環境，將街道巷弄大整頓一番，也象徵去除過去一年噩運，清新乾淨迎新年。且年終大掃除不只是一日活動，更是推廣「環境自主維護」的起點，結合里長、環保志義工、企業店家及清潔隊的力量，共同提升新北市的環境品質。

汐止區厚德里長陳有諒分享，環保志義工是維護里內好環境的重要力量，厚德里每天早上6點都有一組志工執行例行性環境巡檢及清掃工作，而每周六「環境清潔日」會有超過40位環保志義工一起出勤，如遇登革熱高危險好發期間，更會加強清除里內積水容器，確實執行「巡、倒、清、刷」以杜絕病媒蚊孳生源，守護里內環境品質。

環保局提醒，在整理居家環境時，務必遵守垃圾分一般垃圾、廚餘和資源回收三類的規定，玩具或物品中有電池者應取出電池進行回收，瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆等高壓容器應排空後獨立打包交付資源回收車，避免發生危險。相關物品正確分類回收方式可至環保局「回收物品易查通」網站(https：／／recycle.ntpc.gov.tw／Article／Page／16) 查詢。