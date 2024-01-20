充電設備領導品牌「馳諾瓦科技」創新落實零碳目標

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馳諾瓦科技，作為充電設備設計領先業者，一直以來秉持對環境、社會、企業治理（ESG）的承諾，將這一理念融入其經營模式。特別注重「友善鄰里」、「弱勢關懷」以及「生態環境」等三大範疇，企業不僅在技術發展上追求創新，更是將ESG視為核心價值，透過具體實踐來實現企業的社會責任。

母集團飛宏科技對於ESG永續環保的議題向來不餘遺力，多年來支持「桃園路得啟智學園」、「台北肯納樂活工場 （自閉症基金會）」、「視障按摩小棧」等團體活動，2022年成了立馳諾瓦子公司後，也持續履行對環境、社會、以及永續的三重承諾。馳諾瓦科技將企業社會責任融入核心業務，積極參與ESG活動，為環保事業作出積極的貢獻。強調在ESG方面的成就不僅僅是一種義務，更是一種商業機會，並透過這些實際行動彰顯了其對永續發展的承諾。馳諾瓦科技在追求永續未來的發展中注入全新活力，打造全方位的企業韌性，落實企業社會責任與永續經營理念，持續為利害關係人與全體社會創造價值。

在歲末尾牙員工活動中，馳諾瓦科技不僅首次獨立舉辦，更充分展現對ESG的承諾。舞台表演以及活動場地的運用都充滿了對社會責任和可持續發展的創意呈現，精心策劃的節目包括伊甸基金會的借過樂團、瑞復益智中心鼓隊的表演，以及南臺科技大學熱舞社的現場表演，透過這些表演與展現方式，員工被激勵在日常工作中持續參與ESG相關的活動，將ESG的理念融入企業DNA。

馳諾瓦科技承接母公司飛宏科技於ESG永續環保的精神，參與台泥淨灘活動，台泥儲能過去與飛宏科技，攜手打造結合綠能、儲能與充電服務的NHΩA.TCC新世代充電站，旨在成為全球充電設備領導品牌的倡導者。透過淨灘活動，清理了海灘垃圾，同時喚起了員工對環保的重視，進一步促進員工未來對環境發展的關心。公司在永續發展上的未來期望也將得以深入了解，體現了企業對環保和社會責任的堅定承諾。

這次尾牙活動中，馳諾瓦科技積極地與員工分享ESG理念，再次彰顯了企業對可持續發展的堅持與努力。未來，馳諾瓦科技將繼續致力於技術創新和ESG實踐，為推動產業的永續發展貢獻更多力量。企業不僅在充電設備領域取得技術領先地位，更以獨特的方式將ESG價值融入企業文化，成為業界的標竿。