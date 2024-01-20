完美上場就靠它 富邦啦啦隊必備法寶

棒籃雙棲啦啦隊Fubon Angels 18日晚間於宏匯廣場Zepp New Taipei舉行2024《 Volume Up! 》演唱會，不僅門票全數售罄，21位女孩更是各自展現技能，讓現場粉絲嗨翻高喊：「值回票價！」女孩們在上場前卯足練習外，更是勤做保養，就是希望把自己最好的一面呈現給粉絲。

Fubon Angels自2017年成軍以來，首度舉辦售票公演，同時也是全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊，自4月展開場勘、前置、討論演唱會形式等，長達九個月的籌備期，過程中每位成員與幕後團隊單獨面談、討論及選曲，並各自學習才藝，每位成員們皆呈現有別於球場的一面。演唱會中，除了以往的唱歌跳舞演出外，還將長笛、魔術表演、空中環、跑步機舞蹈等搬上舞台，驚喜不斷讓台下球迷驚呼連連。

Fubon Angels自2017年成軍以來，首度舉辦售票公演，演唱會首日也在歡呼聲中完美落幕。圖/業者提供

富邦Angels沁沁受訪時表示：「女孩們都是從早到晚都待在舞蹈教室練習，有的女孩就是很認真到凌晨1、2點可能才離開球場，因為我們球場就是有警衛把鐵門拉起來，可能她要離開球場的時候，鐵門已經拉起來了，那她只好翻牆出去。」富邦Angels檸檬也說：「期待之餘的話，還是有點小緊張，因為大家都是第一次站上那麼大型的舞台，然後戴上耳麥，跟所有現場的導播、燈光一起調整這些走位。」

Fubon Angels為了這次的演場會卯足全力，從早練習到晚，就是要給粉絲驚奇的表演。圖/業者提供

為了這次的演唱會，團員們自4月就展開長達9個月的籌備期，就是為了呈現有別於球場的一面，除此之外，女孩們更是做足了保養功課，天天進行飲食控制、敷面膜，富邦Angels沁沁透露，備戰首場演唱會卯足了全力，每天都練習到半夜11、12點，為了要讓隔天的妝能夠服貼，『TT波特嫚面膜』是自己的急救小妙招，「我自己敷面膜有一個小小的口號：『一撕、二貼、三躺平』」，只要15分鐘肌膚就跟嬰兒的屁股一樣嫩。富邦Angels奶昔也說，「我會先把它冰進冰箱，隔天一早要化妝前先敷就會有冰鎮的效果，能有效消除水腫」。

TT波特嫚面膜是Fubon Angels的急救法寶，不僅可以讓隔天的妝感更服貼，還有消水腫的效果，讓成員們各個愛不釋手。圖/業者提供

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