憂AI晶片短缺擬自產 OpenAI執行長募資建廠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

憂心AI晶片供不應求，據傳聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），向全球募資數十億美元，打算自建晶片工廠，目標是打造生產半導體的工廠網絡。

美媒引述匿名內情人士披露，奧特曼已與幾家大型潛在投資人接洽，盼募集鉅額資金蓋晶片製造工廠 （即晶圓廠）。

與奧特曼洽談的公司，包括總部在阿布達比的AI公司G42及軟銀集團，計畫內容包括與晶片製造巨頭合作，在全球布建晶圓廠網路。但談判還在初期階段，完整的合作夥伴與投資者名單尚未確立。

報導指出，OpenAI去年10月和G42結盟，與G42的談判聚焦籌募80億到100億美元，只是討論進展到什麼程度尚不清楚。

報導也提到，英特爾、台積電、三星電子等晶片市場領導者，是OpenAI的潛在合作夥伴。

奧特曼老早就投入籌備晶片工廠計畫，直到去年11月突遭董事會解職才被迫中斷，戲劇化復職後又重新推動。內情人士說，他也徵詢過OpenAI大金主微軟的意見，微軟對該計畫很感興趣。

內情人士透露，奧特曼之所以積極募資，主要是AI狂潮席捲全球，沒有足夠晶片可供廣泛部署。照目前預估，AI晶片的產量無法應付需求。

不過自行籌建和維護生產半導體的晶圓廠，成本要比OpenAI的AI同業偏好的經營方式昂貴許多。建造一座先進的晶圓廠可能需要耗資數百億美元，而布建半導體工廠網絡得花上數年時間。

亞馬遜、Alphabet旗下的谷歌、OpenAI最大股東微軟，通常只須專注晶片設計，製造部分外包給其他公司。

另外美媒也報導，曾是OpenAI創辦人之一的億萬富豪馬斯克，因與OpenAI理念不合出走自創的AI公司xAI，已獲得5億美元的投資承諾，馬斯克的籌資目標是10億美元。

但這位特斯拉執行長在自家社群平台X（前身是推特）否認，稱報導不正確是假新聞。