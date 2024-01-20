華為汽車BU與東風嵐圖聯手 路線之爭引關注

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綜合陸媒報導，東風汽車集團旗下的嵐圖品牌與華為智能汽車解決方案20日透露，將於1月22日公布新消息，市場關注雙方後續相關合作。

但另一方面，簽約合照中有華為副董事長、輪值董事長徐直軍與嵐圖CEO盧放等，但並未有華為汽車BU董事長余承東。陸媒分析，東風嵐圖可能加盟華為汽車HI模式，而非「鴻蒙智行」智選車模式，華為內部是否還存在不同的汽車發展路線之爭引關注。

華爾街見聞表示，確認該照片是真實的，而有有接近華為汽車BU的人士指出，雙方確實可能將在華為的HI模式下合作。