2024台北世貿年貨大展 「第一名店」推出優惠開運年菜特惠方案

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「2024台北世貿年貨大展」，1月19日至1月22日在台北世貿一館盛大展出。日本知名食品廠商與台灣「第一名店」的天麴豬經典年菜12個攤位，將會是本次年貨展最受矚目的亮點。大展中，有來自日本京都、大阪、廣島、靜岡、九州等地區的「日本職人」實演外，更有日本電視節目「料理東西軍」強力推薦美食，令人大飽口福。

1月21日下午一點至兩點的「日本新年美食祭」，由日本職人輪番實演道地日式料理。料理名師張麗蓉也現場示範經典台式年菜，讓現場來賓猶如親臨「第一名店」的料理教室。「第一名店」，在現場不只有各種試吃活動，也推出買一送一的天麴豬冷凍美食以及優惠好康，讓参展者吃飽喝足、買好買滿。

日本直送北海道第一品牌Bake de arles純鮮奶霜淇淋、大阪難波北極冰棒，千萬別錯過。圖／第一名店提供

長期推動健康無毒食品的「第一名店」，從日本引進第一品牌食材及頂級醬料，有「富貴食研黃金芝麻醬」、「御多福萬能醋」、「三幸食品鰹魚高湯包」、「三輪山本手延素麵」、「宮島醬油白高湯」、「Cosmos 沖泡式味噌湯」等。其中在美式賣場熱銷多年的三幸食品鰹魚高湯包，展場特別推出買3盒加贈海帶芽香菇湯料的活動，回饋給多年來愛用的消費者。另外，日本直送北海道第一品牌Bake de arles純鮮奶霜淇淋、大阪難波北極冰棒，千萬別錯過。

「第一名店」於2011年開始與神農獎得主連錦樹合作契養健康天麴豬，人道飼養210天，使用日本鹿兒島麴菌和綠茶粉餵養豬隻，絕無添加瘦肉精、不含重金屬、無農藥殘留、無防腐劑，是最安全優質的台灣豬肉。本次大展「第一名店」特別推出優惠開運年菜特惠方案：包含經典「天白冬菇佛跳牆」、「3,988祥龍迎春」、「2,388團圓喜樂」及「1,188吉祥港點」四種特惠組，數量有限，歡迎舊雨新知親至展場或第一名店門市及官網選購安心營養美味天麴豬年菜。