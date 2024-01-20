新北最高50樓Cafe自助餐廳台味迎春 寶島新滋味美味登場

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剩下不到三周即將迎來農曆新年，不僅過節氣氛愈來愈濃，也讓人更加想念起古早味與家鄉味。新北最高「50樓Cafe自助餐廳」自1月12日至2月29日推出「寶島新滋味」活動，囊括時代變遷中融入台灣味的眷村菜、充滿昔日榮光的酒家菜，外加不惜成本的爐烤美國和牛肉、炙燒和牛握壽司、以及包含時令草莓在內的各式精美甜點，都可在高空美景環繞中盡情享用。50樓Café亦與多間發卡銀行合作，包含遠銀信用卡天天打82折，歡迎民眾多加利用。

50樓Cafe主廚楊能沛表示，自己從小在眷村長大，放學後經常到左鄰右舍家裡「蹭飯」，飽嘗鄰居阿姨們的拿手菜，吃的是美味，也是人情味。此次「寶島新滋味」將來自大江南北的眷村菜一次端上桌，其中「紅燒獅子頭」吸滿高湯精華、肉汁飽滿；「上海臘味菜飯」的肝腸、臘腸鹹香夠味，米粒帶有些微焦脆口感；「蹄花燒黃豆」則是原本好評菜色「滷豬腳」的進化版，加了黃豆滷煮入味，鹹香中迸發甘甜。其它像是香脆飽滿的陝西肉夾饃、和牛合菜戴帽、特製炸醬麵等也都是值得品嘗的眷村料理。

源自日治時期的酒家菜或傳統台式辦桌菜，數十年來深深影響台灣飲食文化，50樓Cafe備齊多道必吃菜色，滿足饕客味蕾。「魷魚螺肉蒜」包括煸炒後鮮香撲鼻的魷魚與蒜苗、螺肉三大要角，更倒入畫龍點睛的螺肉汁，帶出湯頭甘甜；「龍蝦沙拉三明治」將龍蝦沙拉與多種食材夾進抹滿美乃滋的吐司，裹粉炸至金黃，微甜微鹹，酥香飽滿。「五柳枝魚」選用肉質細膩Q彈的新鮮海鱸魚酥炸，並澆淋五色芡料，酸甜爽口；「老菜脯排骨酥湯」以陳年老菜脯熬煮，湯汁渾厚，滿是食材厚積的甘醇風味。

除了各式台味料理，美國和牛也是必嘗美食！日料區供應炙燒和牛握壽司，現切肉檯則有「爐烤美國和牛」，主廚將原件近9公斤的大塊和牛肉，用混合黑椒、芥末與新鮮百里香、迷迭香的醃料醃漬一天，再入烤爐，掌握七分熟度出爐，牛肉切開後，切面紅潤、肉汁橫流，搭配經典的蘑菇醬或紅酒獵人醬入口，吃來超級過癮。

中西美食精彩紛呈，讓人飽足，繽紛誘人的甜點區更是不能錯過。草莓蛋糕散發清新果香，甜而不膩；香芋奶油蛋糕奶香濃郁，軟綿柔滑。桂圓紅糖奶凍、眷村姥姥花生糖、暖心紅豆甜湯等也都是季節限定，加上多種口味的泡芙、千層鬆餅、哈根達斯冰淇淋等，選項豐富、療癒身心，為大餐畫下完美句點。

50樓Cafe提醒民眾，實際品項以現場供應為準，平日午餐999元、晚餐1,099元；假日午餐1,099元、晚餐1,199元(以上價格皆須外加一成服務費)。活動期間，適逢春節連假、228紀念日，餐費皆有變動，各銀行信用卡也有不適用規範。50樓Cafe自助餐的地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓50樓(板橋大遠百旁)、官網：https://www.mega50.com.tw/或訂位洽詢專線：(02)7705-9723。