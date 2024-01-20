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小六生不是「小草」 基警澄清：被罰寫心情不好 獨自搭車湊熱鬧

  • 中時即時 徐佑昇
基隆有一名11歲的小六生，在選前跑去民眾黨主席柯文哲在基隆國門廣場的造勢大會湊熱鬧，父母不知情報警，警方狂找2小時，結果發現同學已經回家，家人撤消報案，虛驚一場。（徐佑昇攝）
基隆有一名11歲的小六生，在選前跑去民眾黨主席柯文哲在基隆國門廣場的造勢大會湊熱鬧，父母不知情報警，警方狂找2小時，結果發現同學已經回家，家人撤消報案，虛驚一場。（徐佑昇攝）

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基隆有一名小六生，選前1月10日跑去柯在基隆國門廣場的造勢大會，父母卻不知情而報警，警方找2小時才找到人，一度被認為是「小草」。基隆警方晚間還原過程，原來小六生是因被罰寫作業心情有點悶，獨自坐公車到市區散心，剛好看到國門廣場人山人海很熱鬧，就湊過去看看，後來自己搭車回家，與家人一起去撤銷協尋，同學向警方說「不是去參加晚會，只是去看熱鬧。」

小六生去柯文哲造勢晚會，引發網路熱議。警方20日晚間還原真相，據了解，原來是當日這名學生因為覺得被罰寫功課心情有點悶，放學後沒有直接回家，而是搭公車到市區想要繞一下再回家，藉此散散心，而搭公車坐到最後一站在海洋廣場前就下車，也不是刻意去該處。

小六生向警方表示，當時他是在附近晃一晃，剛好看到國門廣場有一堆人在搖旗吶喊，也不清楚這些人在做什麼，因為很大聲就站在後面看著，看得入神，後來就自己回家了，在現場並沒有遇到警察來找他。

警方接獲家人報案協尋後，一直沿路調監視器，查出小六生去向，後來到了晚間將近10時左右，小六生與家人一起到派出所撤銷協尋，表示他已回家了，並告知曾去柯文哲的造勢晚會待了一陣子，去看熱鬧，「一切是誤會」，他並非去參加晚會。

副市長邱佩琳表示，當天晚上她就在造勢晚會現場，市長謝國樑有打電話給她，告知有一個小學生失蹤，家人報案找人，她和警方急著四處找人，她當時也想到「會不會來晚會現場，這裡人很多」，後來找到人，大家也才放心。

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