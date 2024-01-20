產地到餐桌訴求低碳 二林三寳變身特色西餐

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矽品精密攜手逢甲大學，今天在彰化縣二林鎮立幼兒園舉辦「矽手二林樂活食農」活動，除有「食農科普分站小學堂」推廣在地食材，還有充滿農村風情的「農村饗宴」，「二林三寳」紅薏仁、蕎麥、葡萄等在地食材變身為特色西式料理，讓人體驗創新轉變帶來五感衝擊的感動。

二林鎮是台灣重要的農業重鎮，透過二林鎮長蔡詩傑的倡導推廣，「二林三寶」紅薏仁、蕎麥、葡萄遠近馳名，今天這場別開生面活動，就以二林在地食材為發想。

矽品精密邀請逢甲大學助理教授林秉賢與台灣共好實踐協會，帶領逢甲大學水利工程與資源保育學系學生，共同設計兩項食農活動，首先是以食農美學來進行科普分站的小學堂闖關活動，從推廣介紹在地食材入手，讓學童從小扎根了解珍愛食物的重要性

其次是透過食物設計，將二林鎮在地食材設計成特色西餐餐點，讓小朋友體驗特色西餐文化的農村饗宴，讓幼兒園家長與學生一同「食當季、吃在地」的鮮美低碳飲食，希望藉此讓幼兒園學生懂得善用在地食材，翻轉對原型食物的既定印象。

二林鎮長蔡詩傑表示，《食農教育法》上路滿周年，從產地到餐桌優先使用在地食材，矽品精密從「食」入手，以輕鬆、好玩、有趣的方式，舉辦食農教育科普活動，帶給二林學子不一樣的體驗，並介紹二林在地特色食材，讓孩子潛移默化中學習到關心土地、認識地方特色食物與人們的關係。

矽品精密資深處長尹者德指出，透過多元體驗的公益食農科普活動及食農饗宴，希望讓社區學生了解食物的里程與吃的健康，提高食農的美學與科學素養，也透過低碳飲食，以降低食物里程的溫室氣體排放。