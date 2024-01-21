只見線攝影展覽帶來視覺饗宴 松菸匯震撼登場

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日本福島只見線攝影家星賢孝來台舉辦攝影展「從重啟到重逢 感動與絕景-歡迎回來只見線」，今(20)日於松菸文創園區首先登場，星賢孝亦親臨現場，帶領民眾一同欣賞解析攝影作品，以更深入視角看見只見線鐵道帶來的不同感動。

擁有「世界最浪漫鐵道」稱譽的只見線鐵道，連接福島縣會津若松市與新潟縣魚沼市的地方鐵路，全長共135公里、36個車站。迷人的四季景色與只見線鐵道的共同協奏，四季皆帶來不同美妙的視覺饗宴，包含春季櫻花紛飛、夏季茂密蔥綠、秋季楓林盡染以及冬季大雪漫漫，大自然與只見線鐵道的協作猶如天作之合、相輔相成，眼裡收錄的美妙景色。星賢孝將通過獨特視角與鏡頭中的畫面，在此次只見線攝影展覽傳遞當下的感動與過目難忘、帶給民眾親臨現場般的視覺震撼。

極其美麗的只見線鐵道容身於自然之美、卻也與其共生共存，每每在冬季將面臨大雪與豪雨，列車運行極為困難。2011年部分川橋梁更被沖毀、數次被編入廢線，成為難以再現的自然絕景，值得慶幸的是2022年10月，只見線恢復全線營運並再度開放，極其難能可貴的景色能再次被看見，同時也深受星賢孝的喜愛，並採用獨特鏡頭所珍存。

透過此次展覽捕捉每一刻珍貴的只見線鐵道之美、以及電影《霧幻鐵道》的影像震撼，讓我們一同進入引人入勝且風景如畫的作品之中，共同將美不勝收的「只見線」視覺饗宴收藏心中。

星賢孝於展覽中除了精緻呈現出攝影與影像作品，透過他的鏡頭一同感受每幅大自然所創造的佳作，為今年冬天帶來一場精彩的視覺饗宴。歡迎您一同親臨感受影像留存每一瞬間的只見線之美，喜歡鐵道以及自然美景的朋友前往日本旅遊一定要親自去觀賞，讓我們一起將這份感動分享給更多的台灣民眾。

星賢孝攝影展 『從重啟到重逢 感動與絕景 — 歡迎回來只見線』可免費入場

時間：1 月20日至1月25日 10:00-18:00

地點：松菸匯SONGYAN HUB－創意空間（台北市信義區光復南路133號）