韓國富爸爸力推這本經典投資書 揭開股市行情之祕

在資本主義的社會底下，想要靠自己成為有錢人，除了自行創業或成為營運狀況良好的公司股東外，別無他法。大部分的人都是一輩子辛勤工作，最後仍無法達到財富自由，就結束了自己的一生。身為工薪階層，雖然可以維持生計，卻很難賺到足夠的錢來支撐整個人生。也許是正是因為這樣吧，二○二○年新冠肺炎爆發之後，許多人紛紛投入股市。根據韓國預托決濟院所公布的「二○二一年上市法人持股現況」資料指出，截至二○二一年底，韓國散戶共計約有一千三百七十四萬人，相較二○一九年底約六百一十四萬人，僅兩年時間，就激增了一倍以上。

但是這些人，真的理解股票市場並投身其中嗎？讓我們再看看另一項調查結果。依據二○二○年執行的「整體韓國國民金融知識調查」指出，韓國國民整體的金融知識，僅略高於經濟合作暨發展組織（OECD）的平均值，甚至有一半以上的國民，沒有超過OECD所提出的最低目標分數。也就是說，很多人是在沒有正確了解市場或投資是什麼的情況下，就進行股票投資。這也是很多人無法面對新冠肺炎爆發後的蹺蹺板市場，導致帳面出現虧損的原因。

全民都該是股東

「文盲會造成生活上的不便，但金融文盲會使我們無法生存，所以比起文盲，金融文盲才更可怕。」美國經濟學家暨前任美國聯邦準備理事會主席艾倫．葛林斯潘（Alan Greenspan）曾這麼說。韓國把股票當成是賭博行為，把它視為禁物，但與此同時，美國的年輕人卻從小就在學習致富的方法，他們對股票投資的理解程度也比韓國更好。美國實施的企業年金制度，是把薪資的百分之十投資到股票上，讓資本為自己工作，這也是美國中產階級人數較多的原因。他們從年輕的時候就開始不斷投資股票，累積財富。

我經歷過四十年的實戰交易，研究股票的同時，更堅定了我對「平凡人想成為有錢人只能靠股票」的想法。我真心希望韓國的一般大眾，都能了解資本的概念、學習股票投資，迎接安逸的晚年生活。我懷抱著這個願景，以教育投資人為目標，成立了「富爸爸股票學校」。

過去，韓國的績優股大多屬外資持有。韓國企業的股東本應由韓國人來擔任，一起分享這份利益，但由於韓國社會對股票投資懷有負面觀感，沒人願意欣然站出來投資股票。事實上，三星電子的外資持股率，長期以來一直維持在百分之五十左右，韓國股票整體總市值跟外資持有的整體總市值比率，在二○○九年以後，就一直維持在百分之三十左右。對於韓國企業的利益總是被外資端走，我感到非常惋惜。所以我懷抱著所有國民都應該成為股東的心態，創立了「所有公民都是股東股份有限公司」，這個前所未有的公司名稱，是我號召大韓民國的口號。第一次聽到我們公司名稱的人，有些人會歪著頭感到困惑，也有人會反覆確認好幾次，然而，對於懷抱著這份願景的公司名稱，我非常自豪。

為了更靠近夢想一點，我在二○○三年創立了「富爸爸股票學校」，並開始授課。我遇見了許許多多的散戶，並對他們進行研究，大多數都是因為投資失利而受到重創的人，也有很多人因為理財失敗而引發家庭失和。為了糾正他們錯誤的交易習慣和投資心態，我有時會大聲斥責，有時也會因此落淚。

有很多人經由東學螞蟻運動，重新回到股票市場。由於市場景氣本來就很好，很多人都是先進到市場，再開始學習投資。韓國人民中，每五人就有一人投資股票，雖然我們離全民皆股東的日子更近了一步，但從我長時間的經驗來看，我的擔憂卻大過喜悅，我擔心會不會有許多人又因為受到創傷而離開市場。

景氣好時不愁，景氣不好時卻感到窒息，這是投資人的命運。我在上課的時候，經常會有人問我，在這個冷酷的市場上能投資超過四十年的祕訣是什麼。也有很多人要求我，讓我把在課堂上和YouTube上經常引用的投資經典著作《三猿金泉祕錄》重新出版。令人惋惜的是，這本書已經絕版，但我之所以要修訂本書再重新出版的原因，就在於投資人對於無法預測股市未來而感到混亂，他們需要一座燈塔來安撫他們的不安，指引他們的去向，我對這些聲音深感認同。

兩百七十年前的行情祕密—《三猿金泉祕錄》

日本投資經典《三猿金泉祕錄》完整記錄了江戶時代鉅商牛田權三郎在大米市場上的交易經驗，以及他從中獲得的洞見。牛田權三郎一輩子都在大阪堂島的大米市場上買賣白米，從中累積鉅額財富，在其他國家的金融市場還未正式誕生之前，就已經對市場的屬性和交易方式，有了深刻的理解。

牛田在市場上最先關注的，就是人們的心理層面，在現代股市裡面，人們的情緒對心理方面的影響也很重要。牛田說，人們的情緒無法用理性來解釋，也無法被理性所控制，對市場造成的影響非常之大，他還對此提出了非常驚人的觀察。

牛田行情觀點的核心，就是他認為行情可以被區分為陰和陽，這也就意味著行情會反覆漲跌，這個概念和當今股票市場裡的牛市和熊市一脈相通，他早已看穿市場存在著「大循環」的事實。市場絕對不是一個只漲不跌的地方，這和一般投資人認為市場強勢時可以無限上漲、下跌時可以無限走跌的想法，並不一樣。

牛田親自在動盪的市場上交易了六十幾年，他用親身經歷，證明了上述事實。他生活在颱風、旱災、地震等自然災害會驅使大米行情急劇波動的時代，在如此這般的大漲與大跌中，他領悟到了行情的祕密。

《三猿金泉祕錄》裡不僅記載著他對行情的觀點，同時還提出了具體的交易手法，令人驚訝的部分在於，這些都是當今股市裡依然被強調的東西。他認為行情變動的幅度不是無限大，而是會在一定幅度之內波動；資金管理方面，他認為投資時務必使用閒暇的資金；情緒管理方面，他說投資必須要有耐心和勇氣，所有當代投資大師異口同聲所強調的事情，都跟牛田的投資觀點一脈相承。

貫穿投資基本原理的經典之力

小說家馬克．吐溫形容經典名著是，「每個人都說一定要讀，對其稱讚不已，卻沒有任何人閱讀的書籍」。每個人都知道經典名著的好，但處在投資本金和報酬率受到威脅、迫在眉睫的情況下，閱讀投資經典名著的優先順位，總是會被往後推延，我們很容易認為這不是當務之急。但我希望各位讀者，不要認為《三猿金泉祕錄》是「總有一天」要讀的書，我建議大家現在、立刻就去閱讀。我第一次接觸到《三猿金泉祕錄》時已是一名投資專家，但自從讀完這本書後，我才清楚看見了股市行情的祕密，原本模糊不清的市場原理，經由這本書清晰了起來，對市場行情的哲學觀，也變得更加堅定。

自從接觸到《三猿金泉祕錄》這本書後，我就再也離不開它了。經典名著會隨著時間流逝，發揮出它的力量，不管股市處於榮景還是不景氣，它都會一直陪伴在我們身旁。然而這段時間以來，我之所以不能輕易建議大家閱讀這本書，原因在於要找到原著非常不容易，而且這本書是兩百七十年前所寫，也不易於現代人閱讀。所以我決定從《三猿金泉祕錄》中，找出可以對現代投資人帶來幫助、如寶石般珍貴的內容，並用通俗易懂的方式加以編撰，也就產生了《股市行情的祕密》這本書。年過七旬的我，在統整這本經典著作時，又再次感受到難以用言語表述的激動，希望這份激動也能夠如實傳遞給所有讀者。

為了把這個祕密傳遞給更多的人，我經常在課堂上引用這本書，所以也常聽到學生們抱怨：「這些話我們都聽過了，為什麼要一而再、再而三講一樣的事？」「說點其他更有趣的事吧！」但是，我在股票市場裡待了四十年，我感受到的是—股市從未改變。不僅是兩百七十年前牛田所交易的大米，除此之外，股票、比特幣、期貨等現代投資商品的行情動向，都可以直接套用《三猿金泉祕錄》裡所謂的「行情的本質」。

成功的投資始於遵守基本原則。有些人會問：「未來哪一檔股票會上漲？」我雖然可以幫你選股，但這真的是正確的投資方式嗎？有句老生常談是，「我不是要幫你捕魚，而是要教你捕魚的方法」，這詮釋出我的心境。比起教大家選股，我更想教大家如何觀察市場。任何事情都不可能在沒有基礎的情況下，只靠小訣竅來解決。我想告訴大家的是，投資不要耍小聰明，放輕鬆，回歸根本。

賺錢是一件無趣的事，有時也是一件痛苦的事，因為我們必須建立屬於自己的原則並徹底遵守，還必須不斷與痛苦（風險）共處。在隨時隨地都在改變的市場裡，作為一位投資人冒險其中，不管對誰來說都是件困難的事。但只要擁有耐性，能把一檔沒有夢想、只剩下痛苦的股票擺在自己的帳戶上，長期忍受痛苦，就一定能成為有錢人。

閱讀這本書的讀者群當中，肯定也有因為投資股票而經歷數次失敗的人。每個人都可能失敗，但可以肯定的是，對投資人來說，失敗會成為不凡的資產。《三猿金泉祕錄》是非常好的嚮導，當我們因為失敗、受挫而動搖時，它能讓我們回到根本上，穩定軍心。這本書對於經常失敗、剛開始投資股票，以及重新開始投資股票的人，都可以帶來各自不同的領悟。

你想在冷酷無情的股票市場上生存下來嗎？你想要梳理出能夠戰勝市場的投資哲學嗎？答案就在《三猿金泉祕錄》裡。我希望《三猿金泉祕錄》之於大家，可以有如過去它之於我一般，讓大多數讀者建立起不被動搖的行情觀點，成為各位心目中的一本偉大經典。