來自富爸爸的一封信 給夢想著透過股票成為有錢人的你

我剛開始投資股票的時候，是一九八○年代初期。當時股票投資還不如現在一樣大眾化，但我在朋友的推薦之下，一腳踏進了股票市場。由於我是在耳濡目染下開始投資的，所以我總是在跟朋友見面、一起下象棋或圍棋時，稍微買進一些股票。當時我什麼都不懂，也不想鑽研，只想消磨時間。在這樣的狀態下，一九八六年，韓國迎來一陣市場熱潮。已經踏進市場的我，在投資是什麼都還不懂的情況下，就先跳了進去。你知道結果怎麼了嗎？雖然當時是一個能賺錢的大好市場，但因為我沒有好好學習，最後我以虧損收場。

我兒時過得非常窮困，非常渴望成為有錢人，也很希望讓我的孩子們可以在不用為錢所苦的狀態下生活。所以即便我虧掉了本金，依然沒有離開市場，而且不知為什麼，我當時想著「只要重新開始就行了吧」，所以四十歲的我才正式開始交易。我非常認真，然而結果卻又一樣，全數歸零，更雪上加霜的是還遇到了IMF外匯危機。獨自一人吃到歸零膏就已經夠痛苦了，但當整個國家都陷入危機時，那真是毫無希望可言。雖然是馬後砲，但我當時真的很想死，不只我一個人毫無希望，連社會都感覺毫無希望，剩下的真的就是絕望而已。

現在回想起來，破產真的讓我學習到很多，但當時我認為自己是個失敗者，連我自己都很討厭自己。由於家境陷入困難，連我的妻子都得投入生活前線，兩個女兒也必須開始打工，我自己也加入了保險業，當時內心的痛苦簡直令人哽咽。為了拋開這些痛苦的想法，我只要一有時間就會去釣魚。漢灘江捕魚容易，但水流湍急，人們不太常到訪，只是我當時一心只想抓到魚，也就去了漢灘江。我會走進水深及胸的地方捕魚，由於沒帶便當，就把在江裡抓到的淡水魚當場切成生魚片，一口接一口地咽下肚。當時人們都說，生吃淡水魚會得肝蛭症，我心裡想的卻是「反正我都是將死之人，這有什麼大不了的」，我當時的心境就是如此絕望和煎熬。

我會在股票投資書籍裡侃侃而談自己的失敗經驗，就是為了告訴那些認為股票投資很簡單、很輕鬆的人，股票市場其實是非常危險而且毫無慈悲的地方。如果不好好學習再開始投資，所有從中獲得的金錢最後都會變成「學費」。市場不需要理由就可以奪走你的錢，我也是因一開始懵懂無知，才膽大包天地踏進這裡。坦白說，在我的投資生涯的前二十年裡，我破產了五次。這段過程裡，我賠掉了幾十億韓元，還賠掉了位在首爾蠶室的公寓大樓。經歷過幾次破產，成為高手之後，我還是又破產了。

回過頭想想，第一次破產時，我連自己是怎麼變成這樣的都搞不清楚。第二次破產時，是我明知這麼做不行，卻還是覺得「我不會有事」，硬是逞強。第二次破產時虧的錢比第一次更多，但第四和第五次都比第一次少。雖然破產到第四、第五次時，我也沒多少錢可以賠了，但無關金額多寡，每次破產的時候我還是很痛苦。再加上我也不能怪罪任何人，引領我邁向破產的決定，都是我自己做的決定，我做了不該做的選擇。我之所以會破產五次的決定性因素，就在於我想要「快速獲利」。我雖然推薦周遭友人投資績優股，但自己卻買進飆股並開槓桿。雖然每次的原因都不盡相同，但共通點是我都開了槓桿，是我自己和貪婪達成了協議。

手上拿著這本書的你們，應該都夢想著透過股票成為有錢人。我支持你們的夢想，但如果你夢想成為有錢人，這份想賺大錢的野心，反而是你最需要當心的地方。從宏觀角度來說，市場每十年會出現一、兩次的大循環。在了解這個趨勢的情況下，從低點進場，就算在靠近山頂的七、八成線出場，也算是成功了。但如果想要成為富豪，在最高點貪婪，無法控制自己的野心，就會跟我一樣，最終走向破產。所以說，如果你夢想著透過股票成為有錢人，打從一開始，或是從現在開始，就不要想著一口氣功成名就，而是要朝著績優股與價值股投資邁進。如果不把這件事當成原則，在你成為有錢人之前就會先吃到歸零膏了。

我投資股票已經四十年，市場上沒有什麼新鮮事，市場趨勢總是反覆上演，不過是總有新的投資人踏入，賠光了之後又離開市場，接著又有新的投資人進來，然後反覆做出相同的行為，又賠光本金，市場上唯一改變的只有人和股票。所以我希望大家把目光放遠，擺出獲利的姿態。當我在破產後想重新站起來時，我每天早上都會告訴自己，「你一定做得到」、「你每天的每個方面都會愈來愈好」，然後才踏出玄關。我一整天在市區裡四處走動，拉著保險，雖然回到家腳都腫了，但我一步一腳印重新開始，始終沒有放棄過我總有一天會成為有錢人的信念。

每當談到了股票投資，所有人都會提到華倫．巴菲特（Warren Buffett）。但是像我們這樣的散戶，如果想用跟巴菲特一樣的方式投資，最後只會力不從心。我在投資股票的過程中發現，如果下定決心只成為「社區有錢人」，也就是只成為一個不需要為錢操煩的有錢人，就可以在股票市場上輕鬆成功。你們想透過股票投資成為怎麼樣的有錢人呢？應該不是一個富可敵國的有錢人吧？而是想要累積足夠的財富，可以在毫無匱乏的情況下養育孩子，讓自己不會對老年感到不安吧？如果是這樣的話，成為社區裡的有錢人就足夠了。投資的過程中，當你總是克制不住貪婪的時候，就想想「社區有錢人」這個詞吧。如果目標是成為社區裡的有錢人，那麼不用像我一樣破產五次，也能夠成為幸福的有錢人。