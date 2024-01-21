市場的關注如花一般凋萎 題材股誕生與沒落

上漲之氣盡，自跌是為天性之理。

讓我們再來稍微談談有關牛市的樂觀吧。當行情持續走揚，最終會達到頂點，到達巔峰的行情，就等同於是處在上漲動能完全耗盡的狀態下，代表股票從這個時候開始就不會再上漲了。

當市場的關注度下滑，自然而然交易量也會減少。當交易量下跌，我們幾乎就可以預測行情會走跌。市場的關注度，就像是花終究會凋零的命運一樣。當花朵盛開，就是股市達到巔峰之際，後續就會開始凋萎，而最終必定凋謝。所以當股價走到天花板，便會開始進入跌勢，此時就要準備賣出。

讓我們透過韓國市場近期發生的案例，來了解市場受到關注又再次冷卻的現象吧。最具代表性的案例就是題材股。觀察題材股的股價走勢，是一件非常有趣的事情。讓我們以其中的選舉題材股，來觀察題材股誕生與沒落的過程。

首先我們來看一下二○一二年韓國第十八屆總統大選的相關題材股吧。EG是一家由朴槿惠前總統的親弟朴志晚擔任會長（董事長）的公司，二○一二年大選之際，EG在朴槿惠的題材股裡也算是將中之將。這家公司的日K線圖，著實反映出了大選題材股的特性。

大選題材股分為政策相關類股與人脈相關類股，以政策相關類股來說，當該公司「預估」將受惠於大選候選人所提出的政治支票，就會被綁定成為題材股，股價出現暴漲。人脈相關類股則是該公司人士傳出與候選人為同鄉、同門等交情時，就會被納入題材股，股價發生暴漲。

據說二○一二年光是朴槿惠的題材股就超過兩百多檔，可見大選題材股有多麼強勢。EG的股價從二○一一年十二月開始暴漲，二○一二年初之際上漲至八萬韓元，接著直到二○一二年九月為止都一直維持在五萬韓元左右，直到十二月大選結束之後，才正式開始走跌。

DSR是一檔暴跌但與業績無關的文在寅題材股。DSR在二○一七年的銷售額是兩千兩百六十四億韓元，營業利益是一百三十九億韓元，然而二○二一年DSR的銷售額是兩千七百二十四億韓元，營業利益是一百三十五億韓元，雖然銷售額增加，股價卻暴跌。經由這個案例我們可以得知，並不是身為題材股就一定會上漲，在購買題材股的時候，更應該謹慎。

就如同牛田所說，我們可以透過題材股，觀察市場目前的焦點如何變化。跟他所說的一樣，市場的關注會像花一樣綻放，在不知不覺中凋零。花朵盛開時雖然美麗，凋謝的時候卻顯得寒酸。已經在市場上綻放過的花朵，極難重新享受到相同的榮景。所以不要花太長的時間，尋找會大放異彩的股票或題材。不要抱著可惜的心態，或是「如果、所以」的心態回顧這一切，這就是題材股的特性，也是它的侷限所在。

追高的陷阱

跟著買進股價快速上漲的股票，被稱之為「追高」。當市場上出現一檔交易量暴增且股價水漲船高的股票，就會有大量投資人湧入。即便股價已經上漲到某個程度，但由於其他人都還在買進，投資人就期待股價日後繼續上漲。遲遲猶豫不決，內心焦躁，深怕不小心就錯失良機，導致自己不分青紅皂白就按下了買進鍵，這就是所謂的追高，一種跟在別人後面投資的衝動交易。

用這種方式買進，最大的問題就是很可能買在股價高點。不管在哪一檔股票中追高，股價都會快速走跌。如此一來，較晚進場的人就會從而虧損。犯下追高和衝動交易、最後才後悔莫及的人，大部分都是新手散戶。

下方線圖是萬鎬製鋼的日K線圖。萬鎬製鋼是一九九○年代引領著資產股題材的領頭股，隨著他們在昌原、釜山、梁山等地持有的工廠腹地房地產價值浮出檯面，股價便開始暴漲。一九九三年初僅落在三千韓元左右的股價，飆漲了二十倍左右，股價在一九九四年四月暴漲到了六萬韓元，上漲的原因除了資產價值與M&A事件外，流通股數非常不足也是股價上漲的原因之一。起初萬鎬製鋼發行的股票數量只有六十六萬四千股（資本額三十三億兩千萬韓元），而大股東持股率不到百分之三十，其餘數量皆由部分主力收購，而他們一直堅持到股價上漲為止都沒賣出，可以說這是他們故意觸發流通股數不足的問題，企圖引導股價上漲。萬鎬製鋼在招待機構基金經理人的企業說明會上，甚至提到自家公司業績表現不佳，但股價並沒有就此輕易下滑，反而還被抬舉進入「皇帝股」的行列之中，股價爆發性成長。

當主力股跟題材股出現出場信號的時候，我們必須無條件放手。當時萬鎬製鋼雖然給足了出場的時間，但許多投資人被貪婪遮蔽了雙眼，導致他們錯失機會。對萬鎬製鋼華麗的目標價抱持樂觀態度而買進的投資人，因為隨之而來的股價暴跌，不得不承受鉅額虧損。後來有部分投資人，期待著第二波資產股題材捲土重來，然而時間過了將近三十年，萬鎬製鋼的股價卻從來沒有突破前高。當股票出現這種前所未有的行情後，就很難再如我們期待一般，再度出現如此這般的新行情。

當股價暴漲，眼前圖表的走勢非常漂亮，新手就會抱持期待買進股票，最後被套牢。所以說，當眼前的圖表太漂亮的時候，我們必須特別當心。大戶們會製作出一張眩惑眾人的漂亮圖表，等待人潮湧入時再把股票賣掉，我將這個手法稱為「樣品屋理論」。近期發生的特斯拉和Kakao就屬於這類案例，這是最能夠代表許多新手，只看到漂亮的樣品屋就買進股票，最後遭逢鉅額虧損的案例。