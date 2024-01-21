春運26日啟動 40天內約90億人口流動

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農曆春節將至，有「地表最大人口移動」之稱的大陸春運將於1月26日啟動，據大陸官方預計，屆時將有90億人次的跨區域人員流動，或將創下歷史新高。大陸交通運輸部表示，相關部門已經做好準備，有信心迎接這場大考，讓民眾平安過年。

今年大陸春節從2月10日至17日共放8天假，春運則是自1月26日開始，直到3月5日才結束，長達40天。大陸交通運輸部副部長李揚表示，估計鐵路、公路、水路、民航等運輸工具載運量將超過18億人次。高速公路及普通國省幹線之非營業性小客車人員出遊量將近72億人次，自駕出行占比將突破8成。

旅遊熱門目的地部分，同程旅行公布的「2024春運出行趨勢報告」顯示，鐵路出行熱門目的地的前十名依序為重慶、哈爾濱、貴陽、北京、成都、昆明、西安、廣州、長沙、上海。其中，哈爾濱的熱度排名由2023年同期第16名上升至第二名，是春運排名變化最明顯的目的地。

航線熱門目的地前十名，則依序為哈爾濱、重慶、成都、昆明、北京、三亞、貴陽、上海、西安、廣州。其中，哈爾濱的熱度由2023年同期的第四名上升至第一名。

海南做為春節長假「南下避寒」的傳統熱門目的地，相關航線機票價格明顯上漲。譬如，杭州至海口、三亞，上海至三亞等熱門航線票價上漲均在60％以上，杭州至海口年增幅更大漲105％。

另一方面，熱門海外目的地則主要集中在東南亞地區，前十名依序為曼谷、吉隆坡、首爾、香港、濟州島、新加坡、東京、澳門、大阪及普吉島。