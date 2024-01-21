12月外銷訂單將再翻黑 2023全年衰退約15％

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經濟部統計處22日將發布2023年12月與全年外銷訂單統計。11月外銷訂單雖然結束14個月負成長，但統計處處長黃于玲預估，12月將再翻黑，金額估約為480億至500億美元，年減4.2％至8％，全年訂單估5,652億至5,672億美元、年減14.9％至15.2％，仍看好今年表現優於去年。

經濟部上月公布11月訂單金額為506.3億美元，結束14個月的負成長、年增1％。黃于玲指出，受惠高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續，接單金額為歷年同期第三高，主要是因為去年同月受中國大陸防疫封控影響，基期較低，加上高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續，帶動電子產品和資訊通信接單增加，但終端需求仍未明顯回升，傳統貨品訂單續呈減少，抵銷部分增幅。

從貨品別觀察，去年同月受中國大陸疫情影響，基期較低，以及人工智慧商機挹注相關供應鏈訂單，致資訊通信產品及電子產品分別年增10％及3.5％；光學器材因電視面板價格仍高於去年同月，加上光學鏡頭接單增加，年增9.8％；傳統貨品因全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀望態度，以及部分產品價格低於上年同月，導致機械、塑橡膠製品、化學品及基本金屬分別年減12.5％、10.2％、7.9％及0.3％。

據外銷訂單受查廠商對12月接單看法，預期接單將較11月增加的廠商家數占15.6％，持平者占58.2％，而減少者占26.3％，按家數計算之動向指數為44.7；接單金額計算的動向指數則為47.8，預期12月整體外銷訂單金額將較11月減少，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為48.0、48.6及49.6。

展望未來，經濟部認為，隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續拓展，加上農曆春節前的備貨需求漸次釋出，均可望支撐外銷接單成長動能；惟全球通膨問題未解，利率維持高檔，以及美中科技戰、俄烏戰爭、以巴衝突等不確定因素仍存，恐抑制全球貿易成長力道，後續發展亟需持續關注並審慎因應。