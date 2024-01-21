日本央行決策會議 料維持貨幣政策不變

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未來一周將有多國央行召開決策會議，又以日本銀(央)行動向最受矚目。儘管外界預期受年初強震影響，日銀將繼續維持貨幣政策不變，不過央行官員仍將在會議中討論調降包括能源價格在內的通膨估值，來為今年退出超寬鬆政策進行鋪路。

鑒於年初日本強震與日銀總裁植田和男先前發布的鴿派言論，外界預期日銀在1月結束負利率政策的機率已經大減。植田和男曾表示，他需要看到更明確證據，顯示薪資與通膨呈現良性循環，才能取消負利率政策。

目前經濟學家多指向4月應是日銀最有可能退出負利率政策的時機，因為日本春季薪資談判的初步結果將在3月公佈。Resona控股公司策略師Takeshi Ishida指出，日銀最可能終結負利率應在4月，如果日銀到時候仍然沒有行動，市場將質疑日銀是否無意退出寬鬆政策。

日銀前政策委員會委員櫻井真（Makoto Sakurai）也提到，日銀已做好結束負利率的準備，4月是最有可能實施的時間點。他預估日銀短期利率最終將落在0.5％左右，而且恐需花費3到4年的時間才能達成，這意味著在前12個月內，日銀只會升息1至2次。

此外由於國際油價走低，外界還預測日銀將從4月起的下一財年，將不含生鮮食品的消費者物價指數年增率估值從先前的2.8％下調至2.5％。至於下調經濟成長預測也可能是這次會議的討論重點。

知情人士透露，在日本第三季國內生產毛額（GDP）數據比預期疲弱後，調降GDP估值已成為決策官員的考量範圍。不過消息人士也補充，日銀官員依然需要更多數據來判斷年初強震對日本經濟的影響。