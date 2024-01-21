小心！ 盯著同事看恐涉職場性騷擾

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民進黨爆發性騷擾吃案後，立法院緊急修正性平三法，勞動部也接連訂定多樣子法，據勞動部近日公布的「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」指出，性騷擾的調查除了依性別平等工作法認定外，還可以審酌包括「不適當之凝視」等行為皆可能觸犯職場性騷擾。

勞動部於立法說明指出「不適當之凝視，為反覆或持續注視他人身體之行為，且該注視，依一般社會通念並不合宜」。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，性騷擾具有主觀及客觀因素，除了母法規定的敵意式性騷擾、交換式性騷擾、權勢型性騷擾及應審酌背景、工作環境等等外，準則更明定應審酌類型及樣態，開會討論時有專家提及「凝視」會讓人感到不安，因此把「不適當之凝視」納入其中，但是否成立性騷擾仍要視個案事實而定。

準則提及，除了「不適當之凝視」外，觸摸、擁抱、親吻或嗅聞他人身體，寄送、留置、展示或播送性要求、具有性意味或性別歧視文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或是反覆或持續違反意願跟隨或追求行為都是職場性騷擾的樣態之一。

黃維琛提及，未來還會訂定性騷擾防治手冊，最後還有新版本的「事業單位工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法範本」等供雇主參考，職場性騷擾的相關修法將在今年3月8日上路。此外，他也提及說，準則也提及如為惡意虛構申訴時，雇主可以對申訴人適當懲戒處理，應提供受僱者性騷擾防治教育，30人以上僱主應設置「申訴處理單位」、僱用100人以上的雇主應成立「申訴調查小組」等。

桃園市產業總工會秘書長魏豫綾認為，有部分性騷擾申訴人陳述「凝視」會構成敵意環境，雇主也應讓所有勞工知道，就算沒有言語或行為，不適當的凝視可能會構成職場性騷擾；台北市產業總工會總幹事陳淑綸則認為，只有『凝視』難以舉證，除非有監視器錄影或充足的周邊人證，但列為樣態之一則是提醒雇主及勞工應避免違反，仍值得肯定。