15檔績情不斷 法人連買

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外資看錯台股後立馬認錯，19日迎來歷史第二大買超、高達807.9億的大舉回補潮，推升加權指數一天內大漲453點。投資專家指出，指數重返萬八上行軌道，具基本面護體的個股更有底氣，篩選營收月月增、法人日日買的「步步高升」股，計有中美晶、勤誠等15檔，可望成為多頭部隊回歸後，法人繼續競相追逐的目標。

中美晶、勤誠、巨有科技、旺矽、康舒、大宇資、美時、訊達、環球晶、鈊象、樺漢、資通、華研、雷笛克光學、世紀等15檔個股，去年全年營收呈正成長、營收連2～8個月遞增，且法人2～8日不間斷買超，買超張數介於96～3,917張。

法人指出，受惠台積電法說釋出對AI產業前景佳、且今年營收與毛利率均優於市場預期等帶動，AI族群帶領盤勢上攻，勤誠的基本面受到市場關注，去年第四季單季營收創高、全年營收也正成長，股價同步在19日創歷史新高。

台新投顧副總經理黃文清表示，2024年NB庫存將調整完畢，受惠於AI PC與 Windows 12系統更新，有望於今年下半年迎來疫情後的首波換機潮，NB市場需求復甦，伺服器相關廠商則受惠於AI GPU與ASIC專案開始放量，且Nvidia預計於202年推出下一代AI GPU，有望帶動AI伺服器規格更新。

上周法人搶進的中美晶、環球晶為同集團公司，集團也轉投資宏捷科、朋程、盛達、台特化等，投資以能源、半導體兩大領域為主，半導體領域以化合物半導體上下游為主。法人預估2024年半導體市場規模將成長13％～20％，樂觀看待矽晶圓產業前景，上半年仍有庫存需消化，下半年可望逐步復甦，環球晶全球布局的優勢也隨之顯現。

群益投顧指出，觀察環球晶圓目前產能利用率，6吋以下矽晶圓約60～70％，8吋因車用需求降溫而降至80％，但12吋稼動率維持90％以上，客戶考量系統性供需、雖氛圍偏保守，但對今年的展望看來已轉佳，環球晶預計產業最快今年初、最遲至第二季出現復甦。

（相關新聞見A3）