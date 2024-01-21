科技股領漲 美股正式進入牛市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

標普500指數近一年走勢

受人工智慧（AI）相關題材帶動，晶片、科技股多頭氣盛，美股19日收盤全面齊揚，道瓊與標準普爾500指數收盤均創歷史新高。該里程碑意味美股正式進入2022年10月開始的牛市，不僅只是熊市反彈。

美股在2024年開年後一度經歷沉重賣壓，但在投資人逐漸降低對聯準會（Fed）3月降息的預期，加上美國經濟表現意外強勁，以及AI浪潮的持續帶動下，促使投資人進場買進科技股的意願再度升高，讓股市得以延續去年底的漲勢。

19日道瓊工業指數終場上漲1.05％，收報37,863.80點。那斯達克指數收高1.7％至15,310.97點；標普500指數也勁升1.23％，收報4,839.81點。累計一周道瓊指數上漲0.72％，那指漲2.26％、標普500也收高1.17％。

19日美股強勁表現，證實股市正式進入2022年10月開始的多頭市場。標普指數從近期低點以來強漲34％。美銀財富管理公司公共市場部門負責人艾瑞克森（Lisa Erickson）表示，4,800點關卡一直是標普500難以攻克的關卡，如今衝破對市場信心將是很大提振。

另外，美股也呈現百花齊放，多檔科技股同創新高，譬如輝達收高4.2％、股價逼近600美元。超微受惠財報利多，強漲7％。Meta收漲近2％，市值再度逼近1兆美元。

值得注意的是，據陸媒20日晚間披露，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）CEO黃仁勳1月15日當周突然到訪北京、上海和深圳的辦公室，並參加中國區年會。

黃仁勳 多年來首訪中國

這是黃仁勳時隔數年後首次訪問中國，後續是否有其他活動還不得而知，雖然受到美國限制，但輝達仍在為中國開發特供版晶片。中國市場占輝達銷售額的20％左右，公司將為中國市場提供一套符合美方最新規定的晶片。

而未來一周美國將進入重要財報周，包括23日的網飛、24日的特斯拉、IBM與25日的英特爾等。分析師表示，只要獲利符合預期，將能支撐美股繼續向上攻堅。

美國還將發布多項經濟數據，又以第四季GDP初值與12月個人消費支出（PCE）指數最受矚目。分析師預測第四季GDP季增年率將介於1.9％到2％，恐創2023年經濟成長最疲弱的一季。12月核心PCE年增率也預測將從11月的3.2％，進一步放緩到2.9％。

（相關新聞見A4）