全台空屋率達9.33％ 待售新成屋破9萬宅 連六月刷新高

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內政部20日公布不動產最新統計數據，112年第二季全台待售新成屋達9萬462宅，較上季、上年同季增加，且連續六個月創新高紀錄，亦為統計以來首度衝破9萬宅。而俗稱「空屋率」的低度使用住宅數達85萬1,317宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.33％，顯示去年上半年景氣疲弱反映在房市動能的放緩。

對此現象，內政部認為過去推案逐漸完工所致，而市場認為相關部會管制炒房作為，亦可能造成112年第一季與第二季交易量減少，待售新成屋增加。「待售新成屋」是指屋齡五年內、仍維持第一次登記且有銷售可能性的住宅，而查驗的資料包括地籍資料、房屋稅籍住宅類資料與台電用電資料。

內政部統計顯示，至112年上半年待售新成屋宅數持續上升，惟就單季增加量來看，第二季出現明顯放緩，季增2.85％，已較第一季季增6.86％砍半；且六都當中，除台北市從季減轉為季增，其他五都的待售新成屋宅數增加數目放緩，台南市的宅數季增幅大減近9成，112年上半年達7,883宅，僅次於台北市的3,715宅。

六都中，新北市以1萬8,241宅，冠居112年第二季待售新成屋宅數最多。內政部表示，新北市因推案量較大，宅數持續高於其他五直轄市，第二季新增743宅，亦高於其他五直轄市。

其中，板橋區與新莊區合計約占2成8，板橋區近五季更呈現增加趨勢，新莊區、淡水區及三重區也是待售新成屋集中地區。

台灣經濟研究院產經資料庫總監兼研究員劉佩真則分析，房市在去年上半確實出現景氣低點，新青安購屋優惠貸款去年8月上路，有刺激到剛性需求浮現，加上房屋開發商因缺工、土建融條件趨緊等因素，房屋供給反轉向下，估計下次公布的去年第三季統計，待售新成屋宅數和空屋率都有機會縮減。

劉佩真也指出，去年製造出口情勢不佳、景氣動能弱，今年來經濟逐步恢復動能，貨幣政策緊縮有機會逐步告一段落，有助於房屋等耐久財投資成本的降低，更重要的是政策補助新青安等的剛性需求，能帶來今年上半年房市的有利因素。