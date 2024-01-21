利空突圍 台塑集團加速轉型

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選前大陸擬取消第二波ECFA早收清單關稅減讓餘波盪漾，加上中美兩石化大國新增產能持續開出，石化產業龍頭台塑集團加速產品升級與轉型計畫。為了將產品升級並延伸到醫療等終端領域，指標廠台塑高雄仁武醫材中心，預估4月完工；台塑內部也成立「轉型開發專案組」，負責新產品新事業開發等四面向，推動與上下游供應鏈結盟開發新產品，並確保市場獨占性。

石化業為ECFA縮減關稅中被點名的產業之一。觀察ECFA早收清單內容，石化業共有88項產品入列，其中12項優惠已自今年元旦起取消，剩餘66項是否跟進變數仍大，整體產業對此保持高度關注。同時，中國與美國均有新增產能持續開出，導致石化產業供過於求，台塑集團因此加速啟動產品的升級與轉型，並以台塑、台化兩公司的進度最受到矚目。

據了解，因塑化消費結構正從傳統領域，延伸到醫療及汽車等更高端、個人化的終端領域，台塑配合此趨勢加速推動轉型，一方面配合全球供應鏈轉移趨勢，分散銷售市場至印度、東南亞、紐澳、土耳其、非洲及南美洲，另一方面，透過產學研合作開發差異化、高值化與客製化產品，被視為升級蛻變的關鍵所在。

其中的指標個為台塑高雄仁武醫材中心（含雙離子高分子複合膠粒），預估4月完工。此外，仁武年產1.2萬噸電解液去瓶頸預估7月完工；高雄洲際二期石化專區開發，預估3月完成鹽倉、2025年5月完成乙烯冷凍槽。仁武碳纖擴建案年產增加1,600噸，則預估2025年4月完工。

值得注意的是，台塑特別設立「轉型開發專案組」，專責能源轉型、數位轉型、新產品新事業開發及循環經濟四個面向，並與上下游供應鏈策略結盟，開發新產品（如低碳、全回收等符合市場需求），或擴展應用領域，透過申請專利確保市場獨占性，共享成長收益。集團另一主要子公司台化則認為，2023年間持續強化高值化、差異化及產品認證比例，擺脫產能嚴重過剩的大陸市場，當年度交易國家超過80個，每個月經常交易國家約50個，透過紅海銷售量降低，增加藍海產品的做法，雖營收降低但利益提升。進入新的一年，要提升到「做精、做廣」，讓產品更精緻化，規格適應多樣化需求，不再堅持全產全銷，爭取獲利躍進。