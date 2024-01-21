蔡明忠：新台灣大 力拚電信一哥

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台灣大20日舉辦「2023年YEAR END PARTY」，董事長蔡明忠說明新年度目標時表示，新台灣大將「劍指第一」， momo富邦媒則將發出三疾箭，帶領台灣電商產業，登上另一個高峰。

此為台灣大合併台灣之星後的首次年終派對，參與人數多達7,600人。蔡明忠強調，AI剛開始萌芽的2019年，台灣大曾宣示「數位串聯台灣大 邁向AI新世代」，現在透過合併成為千萬用戶的電信集團，將以「5G台灣隊」定位，布局更多超5G創新應用，作為未來5～10年間的成長動能。

上周舉辦尾牙的中華電信，剛釋出「未來電信市場不會三分天下，而是一大二中新局，且中華電信將穩坐龍頭地位」的說法，蔡明忠「劍指第一」的說法，頗有奪下電信龍頭的企圖心，雙龍搶珠的爭霸戰轉趨白熱化。

台灣大2023年合併營收1,833.5億元，年增6％，全年每股稅後純益（EPS）年增11％達4.33元，創四年新高；中華電2023年營收2,232億元、EPS為4.76元。

台灣大2023年12月1日正式合併台灣之星後，新台灣大2023年12月單月稅後純益在一次性處分利益挹注下、推升至0.61元，中華電則因為認列投資性不動產減損、2023年12月EPS衰退至0.30元，新台灣大的單月EPS領先中華電，凸顯合併後的新電信三雄龍頭之爭，在營收、獲利上激烈角力。